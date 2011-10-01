-THD: ''Doğalgaza zam mağduriyeti artıracak" Ankara (A.A) - 01.10.2011 - Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, ''Doğalgaza konutlarda yapılan yüzde 12,28 ile 14,35 dolayındaki zam, zaten enerji giderleri yüksek olan tüketicilerin mağduriyetini daha da arttıracaktır'' dedi. Çakar yaptığı yazılı açıklamada, hanelerin yıllık ortalama bin 500 metreküp doğalgaz tükettiğini belirterek, fiyatların konutlarda yüzde 12,28 artması durumunda tüketicilerin doğalgaza ortalama olarak ayda 11,13 lira, yılda 133,60 lira daha fazla para ödeyeceğini kaydetti. Bu durumda, hanelerin aylık ortalama doğalgaz giderlerinin 101.78 lira, yıllık ortalama doğalgaz giderlerinin ise bin 221 lira olacağını ifade eden Çakar, aylık net ücreti 659 lira olan bir asgari ücretlinin aylık ortalama doğalgaz giderinin aylık ücretinin yüzde 15,44'ünü alacağını ifade etti. Bu son zamla birlikte milyonlarca işsiz, gelirleri düşük tüketiciler ile dar gelirli tüketicilerin donacağını savunan Çakar, şunları kaydetti: ''Doğalgaza konutlarda yapılan yüzde 12,28 ile 14,35 dolayındaki zam, zaten enerji giderleri yüksek olan tüketicilerin mağduriyetini daha da arttıracaktır. İthal doğalgaza dayalı yanlış enerji politikalarının faturasının işsiz, yoksul, dar gelirli tüketicilere çıkarılması tüketici haklarına, insan haklarına, kamu yarına, ülke yararına aykırı ve kabul edilemez bir durumdur. Tüketici Hakları Derneği olarak, hükümetin biran önce bu yanlış ve ithal enerji politikalarından vazgeçmesini, tüketici haklarına, kamu ve ülke yararına uygun olarak ülkemizin doğal kaynaklarına dayalı bir enerji politikasına dönmesini öneriyoruz.''