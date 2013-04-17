Thatcher'ın cenaze töreni nasıl yapılacak?

İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Barones Margaret Thatcher'ın cenaze töreni bugün yapılıyor.

87 yaşında ölen Margaret Thatcher için Londra'daki St Paul's Kilisesi'nde askeri tören düzenlenecek.

1965'te Sir Winston Churchill'in ölümünden bu yana bir başbakan için düzenlenen bu en kapsamlı tören için tarihi Big Ben Kulesi'nin çanı susacak.

Kraliçe Elizabeth de 1965'ten sonra ilk kez bir başbakanın cenaze törenine katılacak.

Cenaze alayı

Geceyi parlamento binasının altındaki bir şapelde geçiren Thatcher'ın naaşı, TSİ 15:00'te St. Paul Katedrali'ne doğru yola çıkacak.

700'den fazla asker Thatcher'a saygı duruşunda bulunmak için yol boyuna dizilmiş olacak; üç askeri bando görev yapacak.

Alay hareket halindeyken Londra Kalesi'nden dakikada bir top atışı yapılacak ancak uçaklar uçmayacak.

Thatcher'ın "fazla masraflı olacağı" kaygısıyla uçakları istemediği söyleniyor.

Cenaze alayı St Paul's Katedrali'ne vardığında tabut, çoğu Falklands Savaşı'na katılmış birliklerden seçilen askerlerin omuzunda içeri taşınacak.

Davetliler

St. Paul's Katedrali'nde TSİ 13:00'de başlaması planlanan törene 2.300 kişi davetli.

Katılacaklarını bildirenler arasında şu isimler de var:

Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip

Eski Başbakan Tony Blair ve eşi Cherie

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı FW de Klerk

Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney ve eşi Lynne

Eski ABD Dışişleri Bakanı, Nobel Barış Ödüllü Dr Henry Kissinger

Sanatçı Shirley Bassey

Mezzo-soprano Katherine Jenkins

ABD'li siyasetçi Newt Gingrich

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik

Eski Sovyet lider Mihail Gorbaçov, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan ve Arjantin'in Londra Büyükelçisi Alicia Castro ise davetli oldukları halde katılamayan isimler.

Katedraldeki tören

St. Paul's Katedrali'ndeki töreni katedralin baş rahibi Dr David Ison yönetecek; Anglikan Kilisesi'nin Başpiskoposu Justin Welby de katılacak.

Törende Barones Thatcher'ın 19 yaşındaki torunu Amanda ile Başbakan David Cameron'un da birer konuşma yapması bekleniyor.

Thatcher'ın vasiyeti üzerine törende İngiliz besteciler Henry Purcell, Edward Elgar ve Ralph Vaughan Williams'ın eserleri çalınacak, İncil'den bölümlerin yanı sıra Wordsworth and TS Eliot'ın şiirleri okunacak.

Maliyet

Resmi rakam verilmemekle beraber İngiltere basını 10 milyon sterlin (15 milyon dolar) civarında bir tahmin yapıyor.

Thatcher'ın ailesinin ulaşım, çiçekler ve naaşın yakılması masraflarını ödediği, güvenlik dahil diğer masrafları devletin üstlendiği belirtiliyor.

Thatcher’ın mirası

Thatcher'ın ölümünden sonra mirası hakkında kopan tartışma, cenazesi konusunda da devam etti.

Devlet törenine çok benzeyen askeri tören düzenlenmesinden, Big Ben'in susturulmasına ve maliyetin yüksekliğine kadar pek çok konuda itirazlar yükseldi.

Son olarak iki milletvekili, İşçi Partili Dennis Skinner ve Saygı Partisi'nden George Galloway, cenaze töreni nedeniyle başbakanın mecliste haftalık soru yanıtlama oturumunu iptal etmesine karşı çıktı.

Yoğun güvenlik önlemi

Cenaze töreninde 4 bin kişilik bir polis gücü güvenliği sağlayacak.

Bağışlar

Thatcher'ın ailesi çelenk göndermek yerine isteyenlerin Chelsea Kraliyet Hastanesi'ne bağış yapmasını istedi.

BBCTürkçe