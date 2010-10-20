-THATCHER HASTANEYE KALDIRILDI LONDRA (A.A) - 20.10.2010 - İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın, geçirdiği grip hastalığının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İsmi açıklanmayan bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, eski başbakanın durumunun ciddi olmadığını ve birkaç gün içinde taburcu olmasının beklendiğini söyledi. İngiltere'nin ilk kadın başbakanı olarak 1979-1990 yılları arasında görev yapan Thatcher, geçen hafta 85'inci doğumgünü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona geçirdiği grip hastalığı nedeniyle katılamamış ve davetlilerden özür dilemişti.