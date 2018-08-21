TGS'den hükümete çağrı: Bağımsız gazetecilik için kağıt desteği sağlanmalı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, basına yönelik baskılara hatırlatarak, Türk lirasının döviz karşında değer kaybetmesiyle basın emekçilerinin işsiz kalma durumuyla karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaptı. Hükümete seslenen Durmuş, “Gazetelerin bağımsız bir yayın yapabilmesi için kağıt sübvansiyonu gereklidir. Türkiye yeniden kağıdını kendisi üretir hale gelmelidir” dedi.

Öte yandan Durmuş, Seka’nın özelleştirilmesiyle kağıtta da Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiğine de dikkati çekti.

Aydınlık gazetesi bugün (21 Ağustos 2018) yayımlanan sayısında kağıdın pahalı oluşu nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadıklarını belirterek üç gün baskı yapmayacakalrını duyurdu.

TIKLAYIN - Aydınlık gazetesi: Kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınımıza üç gün zorunlu ara veriyoruz

ABD ile Türkiye arasında Rahip Andrew Brunson kriziyle birlikte Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi basın emekçilerini olumsuz etkiledi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan TGS Genel Başkan Gökhan Durmuş, medyadaki tekelleşme, siyasi iktidarın medyaya müdahaleleri ve medyayı yönetme isteği ve işsizliğe şimdi de dövizdeki kur artışının eklendiğini belirtti. Medya iş kolundaki sorunların özellikle yazılı basını daha fazla etkilediğine vurgu yapan Durmuş, bu durumun artık sürdürülemez bir hal aldığını, kurdaki artışın da buna eklendiğini söyledi. Yakın zamanda Habertürk gazetesinin kapandığını, Sözcü gazetesinin bir ekini kapattığını, Cumhuriyet’in yanı sıra çok sayıda gazetenin fiyat artışı yapmak zorunda kaldığını ifade eden Durmuş, son olarak Aydınlık gazetesinin yayına üç günlük ara verdiğini hatırlattı. Durmuş, yayına hayatına devam eden gazetelerin ise zor önlerini göremediklerini söyledi.

"Seka kapatıldı, kağıtta dışa bağımlılık arttı"

Türkiye’nin gazete kağıdı teminin sağlayan SEKA’nın özelleştirilmesiyle başlayan sürecin Türkiye’yi kağıt sektöründe dışa bağımlı hale getirdiğini, bunun da en çok medya sektörünü ve muhalif basını vurduğunu anlatan Durmuş, şunları kaydetti:

“Son bir yılda kağıt fiyatları üç kat artırıldı. Gazeteler kağıt temininde sıkıntılar yaşadı. Dolardaki artışla birlikte de bugün sıkıntılar daha da büyük. Bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi faturanın basın emekçilerine çıkarılmaması için çaba göstereceğiz."

TGS Başkanı Durmuş, hükümete de seslenerek, “Hükümet bu sürece seyirci kalmamalı, gazeteleri destekleyecek politikaların üretilmesi gerekmektedir. Aksi halde bazı gazetelerin kapanmaları şaşırtıcı olmayacaktır” diye konuştu. Hükümetin bu alana ilişkin acil olarak yapması gerekenlere işaret eden Durmuş, “Kısa vadeli olarak kağıtta dolar kuru sabitlenmelidir. Gazetelerin bağımsız bir yayın yapabilmesi için kağıt sübvansiyonu gereklidir. Türkiye yeniden kağıdını kendisi üretir hale gelmelidir. Sendika olarak biz de bu konuda girişimlerde bulunuyoruz" diye konuştu.