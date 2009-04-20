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TGS’den Erdoğan’a aracılık çağrısı

Türkiye Gazetecilik Sendikası, ATV - Sabah gazetesindeki grev için Erdoğan'dan aracılık yapmasını istedi.

20 Nisan 2009 03:00

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ATV, Sabah ve dergi grubunun bağlı olduğu Turkuvaz iş yerlerinde, 13 Şubattan bu yana süren grevle ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan aracılık girişiminde bulunmasını istedi.

TGS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi ve Genel Sekreter Sergül Keskin imzasıyla 15 Nisan 2009 tarihinde gönderilen mektupta, Başbakan Erdoğan'dan, grevdeki Turkuvaz iş yerlerinde toplu sözleşme görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi amacıyla aracılık girişiminde bulunması talep edildi.

İşveren temsilcilerinin, "iş yerinde sendika istemediklerini" ifade ederek, toplu sözleşme görüşmelerinin sürdürülmesini imkansızlaştırdığı belirtilen mektupta, şöyle denildi:

AB'ye uyuma engel

"Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş işletmesinde ortaya konulan bu olumsuz yaklaşım tarzının, önümüzdeki günlerde 19. Fasıl kapsamında başlayacak olan Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının önünde engel oluşturacağı aşikardır.

Konuyla ilgili olarak hassasiyet göstereceğinizi ümit ediyor, taraflar arasında toplu sözleşme müzakerelerinin başlatılabilmesi amacıyla aracılık girişiminde bulunulması hususunda ilgililere gerekli talimatı vereceğinize inanıyoruz."

Bu arada Türkiye Gazeteciler Sendikası, grevle ilgili Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) nezdinde girişim başlattı.

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