TGS'den cezaevindeki gazetecilere ziyaret: Basın özgürlüğü için mücadeleyi büyüteceğiz

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Genel Mali Sekreteri Can Uğur cezaevindeki gazetecileri ziyaret etti. Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Gökmen Ulu ile Silivri Cezaevi’nde görüşen TGS yöneticileri, tutuklu gazetecilere basın özgürlüğü için mücadeleyi daha da büyüteceklerini söyledi.

Birgün'de yer alan habere göre tutuklu gazeteciler ile cezaevindeki koşulları, davaları ve iddianameleri hakkında sohbet eden TGS yöneticileri, bu zor günlerin dayanışmayla aşılacağını ifade etti.

İlk olarak Mahir Kanaat ve Tunca Öğreten ile görüşen Durmuş ve Uğur, fiilen cezaya dönüşen uzun tutukluluk süresini eleştirdi. Kanaat ve Öğreten ise 24 Ekim'de yapılacak olan duruşma öncesinde sendikadan kamuoyu oluşturmalarını istedi. Zorlamalarla kurgulanan iddianameyle 9 aydır tutuklu olduklarını ifade eden Kanaat ve Öğreten, mahkemenin bağımsız davranması durumunda 24 Ekim'de tahliye olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da sendika olarak 24 Ekim'de büyük bir dayanışma ile yanlarında olacaklarını söyledi.

11 Eylül'de dayanışmaya

TGS yöneticileri daha sonra Kadri Gürsel ve Ahmet Şık ile görüştü. 11 Eylül'de yapılacak olan Cumhuriyet Davası hakkında görüş alışverişinde bulunulan her iki görüşmede de boşa düşen iddianameye rağmen tutukluluk durumunun devam etmesi eleştirildi.

Basın özgürlüğü ve demokrasi için cezaevlerinde bulunan tüm gazetecilerin serbest bırakılması gerektiğini söyleyen TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 11 Eylül günü güçlü bir destek ile davaya gelecekleri, bu duruşmada tutuklu diğer gazetecilerin de serbest kalacağına inandıklarını kaydetti. Durmuş, tüm gazetecileri, demokrasiye inanan herkesi 11 Eylül'de Silivri'ye çağırmaya başladıklarını iletti Gürsel ve Şık'a.

"Görüş kısıtlaması kalksın"

TGS yöneticileri son olarak, Gökmen Ulu ile görüştü. Henüz iddianamesi dahi hazırlanmayan Ulu'ya desteklerini sunan TGS yöneticileri, umutsuz olmamasını, bu kötü gidişe rağmen hukukun kazanacağını söyledi. Ulu, cezaevindeki en büyük sıkıntısının avukat görüş kısıtlamasının devam etmesi olduğunu ifade etti. Avukatıyla haftada sadece 1 gün görüşmesine izin verildiğini belirten Ulu, bu yasağın kalkmasını istedi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da sendika olarak bu konuda gerekli girişimleri bir an önce yapacaklarını, bu sınırlamayı kaldıracaklarını söyledi.