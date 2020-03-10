TGS'den tutuklanan gazeteciler için 5 ilde eylem

Oda tv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda tv muhabiri Hülya Kılınç, Oda tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik’in tutuklanmasının ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası, İstanbul Adalet Sarayı, Ankara Adalet Sarayı, İzmir’de Hasan Tahsin Anıtı, Adana’da Basın Anıtı ve Diyarbakır’da TGS binası önünde açıklama yaptı.

"Cezaevindeki gazeteci sayısı 91'e yükseldi"

Çağlayan Adliyesi önünde yapılan açıklamada gazetecilerin adalet istediği belirtilerek bir an önce serbest bırakılmaları talep edildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası adına açıklamayı okuyan TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna, şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye son 15 gün içinde yine gazeteci tutuklamaları ve yargılamalarıyla gündemde. Son 15 gün içerinde 28 meslektaşımız gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Dış politikadaki gelişmeler nedeniyle gazeteciler hedef haline getirilmekte. Türkiye toplumuna gerçekleri ulaştırmak dışında bir şey yapmayan gazeteciler suçlu, hatta hain ilan edilmekteler. Gazetecilik kamu çıkarlarını korumak için yapılan bir meslektir. Gazeteciliğin gayesi; yönetenleri ya da bir kesimi, onların çıkarlarını korumak değil toplumun çıkarlarını korumaktır.Sadece yaptıkları haberler nedeniyle 8 gün içinde Yakın Doğu Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Gazetesi Yazıişleri Müdürü Aydın Keser, Oda Tv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, YeniÇağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Oda Tv muhabiri Hülya Kılınç, Rudaw muhabiri Rawin Sterk tutuklandı. Ankara'da 3, İstanbul'da 1 Sputnik çalışanı, Edirne'de 13 yerli ve Uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazeteci gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı. Son tutuklamalar ile birlikte cezaevlerindeki gazeteci sayısı 91'e yükseldi. Peki neden? Türkiye toplumundan ne gizleniyor?

'Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın'

Gazetecileri böylesine hedef haline getiren onları hukuksuz bir biçimde gözaltına alıp tutuklatan gerçekler ne? Hukuksuz biçimde diyoruz çünkü son yaşadığımız tutuklamalarda da bir kez daha gördük ki yargı bağımsız hareket etmiyor. Telefonla çağrılsalar gelecek olan gazetecilerin evlerine baskınlar yapılarak gözaltına alınıyorlar, serbest bırakıldıkları suç iddiasından bir gün sonra tutuklanıyorlar. Mahkeme heyetinin bir gün içerisinde bulduğu yeni suç delillerini açıklaması gerekiyor. Murat Ağırel örneğinde de gördüğümüz gibi aynı kararın içerisine hem serbest bırakılmasını hem de tutuklanmasını isteyen yargılamanın tarafsız olduğunu kim söyleyebilir? Yargımız artık kopyala yapıştır modeliyle mi karar veriyor? Hukukun ayaklar altına alındığı bugünlerde gazeteciler olarak adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz çünkü; halkın haber alma hakkının gasp edildiği, gazetecilerin hukuksuz bir biçimde tutuklandığı bir ülkede demokrasiden, insan haklarından, birlikten, beraberlikten bahsedilemez. Adalet istiyoruz çünkü, kendi çıkarlarımız için değil ülkenin çıkarları için yazıyoruz.Adalet istiyoruz çünkü, gazetecilik suç değildir. Buradan Adalet Bakanına çağrıda bulunuyoruz ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Hukuk ve adalet, bir gün herkes için gerekli olacaktır. "