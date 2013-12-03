TGS: Meslektaşımızın ring aracında darp edilmesini kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), yaptığı haberler nedeniyle yasa dışı örgüt üyesi olmak suçundan gözaltına alınıp tutuklanan ve hastaneye sevk edilirken ring aracında darp edildiği iddia edilen Dicle Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Kenan Kırkaya’ya yapılan hukuk dışı muamelerin sonlanması için çağrı yaptı.

TGS’nin çağrı metni şöyle:

'Meslektaşımız Kırkaya'ya yapılan muameleyi kınıyoruz'

"Dicle Haber Ajansı Ankara Temsilcisi görevini yürüten Kenan Kırkaya, 20 Aralık 2011 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmış ve 20 Kasım günü hastaneye sevki sırasında ring aracında darp edilmiştir. Ayrıca Kırkaya, zaman kalmadığı gerekçesiyle tedavi edilmeden hastaneden cezaevine geri gönderildi.

Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan arkadaşımız Kırkaya, yazdığı haberler nedeniyle örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. Kırkaya hakkında mahkeme heyetine 'suç delili' olarak sunulan haberlerin büyük bir kısmı, başka pek çok gazetede de yayınlanmış haberler.

Halkın haber alma hakkı için görevini yaptığı için hukuksuz bir şekilde tutuklanan meslektaşımızın gördüğü işkenceye tepki gösteriyor, temel bir insan hakkı olan sağlık hakkından mahrum bırakılmasını şiddetle kınıyoruz. Kırkaya'yı darp edenler hakkında bir an önce işlem başlatılmasını istiyoruz.

Adalet Bakanlığı ve yargıçları hukuksuzluğa son vermeye çağırıyoruz.

Kenan Kırkaya da dahil tutuklu meslektaşlarımızı bir an önce serbest bırakın."