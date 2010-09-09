-TGS GÖKÇEADA GEMİSİ KURTARILDI MANAMA (A.A) - 09.09.2010 - Somali açıklarında korsanların kaçırdığı bir yük gemisi, bölgedeki uluslararası güçler bünyesinde bulunan Türk firkateyni TGS Gökçeada'nın da yer aldığı ve ABD komandolarının geminin güvertesine çıktığı bir operasyonla bugün kurtarıldı. Amerikalı askerlerin tek kurşun atmadan, gemiyi ele geçiren 9 korsanı yakaladığı bildirildi. ABD Donanması tarafından yapılan açıklamaya göre operasyon yaklaşık 1 saat sürdü. Bir Alman firmasının sahibi olduğu Magellan Star adlı geminin Antigua Barbuda bandıralı olduğu bildirildi. Açıklamaya göre geminin yardım çağrısına ilk olarak, TCG Gökçeada karşılık verdi. Daha sonra ABD komandoları, Amerikan amfibi ulaştırma gemisi USS Dubuque'dan, kaçırılan gemiye çıktı. Somali'deki deniz korsanlığına karşı yürütülenlerin en başarılılarından biri olarak gösterilen operasyonun ayrıntıları konusunda bilgi verilmedi. ABD Donanma yetkilileri, donanma kuralları gereği, kurtarmada kullanılan taktikle ilgili bilgi veremeyeceklerini belirttiler. Öte yandan korsanlar, Mayıs ayında ele geçirdikleri, Bulgaristan bandıralı bir gemiyi de serbest bıraktı.