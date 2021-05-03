TGS'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Basın Belada" kampanyası: Gazeteciler sansürleniyor, kovuluyor, hapse atılıyor

Sosyal medyada #BasınBelada etiketiyle başlatılan kampanyaya dair TGS'den yapılan açıklamada, "Türkiye’de medya özgür değil. Gazeteciler sansürleniyor, kovuluyor, hapse atılıyor. Böylece toplum haber alma hakkını, ülkemiz demokrasisini kaybediyor. Çünkü basın beladaysa, demokrasi askıda. Basın beladaysa, herkesin başı belada" denildi.

Açıklamada, son bir yılda gazetecilere açılan davalar, soruşturmalar ve verilen cezalarla uğradıkları hak ihlalleri paylaşıldı: