TGS: Bazı sosyal medya platformlarının Sputnik’te çalışan meslektaşlarımızı ‘Rusya yanlısı’ olarak etiketlemesi gazetecileri hedef göstermektir

Türkiye Gazeteciler Sendikası, (TGS) Sputnik çalışanlarının Twitter'da etiketlenmesiyle ilgili olarak, "Bazı sosyal medya platformlarının Sputnik’te çalışan meslektaşlarımızı ‘Rusya yanlısı’ olarak etiketlemesi gazetecileri hedef göstermektir." açıklamasını yaptı.

TGS Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin yaptığı açıklamada gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Barış ortamının bir an önce sağlanması gerektiğini belirten TGS, "Savaşlarda önce gerçekler ölür. Savaş dönemlerinde basın kuruluşlarının propaganda araçlarına dönüşmesi de faaliyet yürüttükleri alanlarda sansüre uğraması da halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir." ifadelerini kullandı.

TGS’nin açıklaması şöyle:

"Savaşlarda önce gerçekler ölür"

"NATO’nun siyasi planlarını gerekçe göstererek Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgaliyle başlayan çatışma ortamında yaşanan sivil ölümlerini bütün dünya kaygıyla izlemektedir.

Bu çatışmalar aynı zamanda basın ve ifade özgürlüğünün yok edildiği bir ortamı da beraberinde getirmekte, gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Savaşlarda önce gerçekler ölür. Savaş dönemlerinde basın kuruluşlarının propaganda araçlarına dönüşmesi de faaliyet yürüttükleri alanlarda sansüre uğraması da halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir.

Bazı sosyal medya platformlarının Sputnik’te çalışan meslektaşlarımızı ‘Rusya yanlısı’ olarak etiketlemesi gazetecileri hedef göstermektir. Gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye atacak ve basın özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilecek bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

Gazeteciler savaş ortamlarında gerçekleri tüm dünyaya ulaştırmakla yükümlüyken devletler de onları korumakla yükümlüdür. Ukrayna’da çalışan meslektaşlarımız başta olmak üzere gazetecilerin can güvenliğini sağlamak halkın haber alma hakkını korumaktır.

Türkiye Gazeteciler Sendikası dünyanın neresinde olursa olsun gazetecilerin fişlenmesi, hedef gösterilmesi, sansüre uğraması gibi basın özgürlüğüne zarar verecek uygulamaların karşısındadır.

Biz gazeteciler savaşın değil barışın tarafındayız. Ölümlerin son bulması, halkın haber alma hakkı ve gazetecilerin can güvenliği için bir an önce barış ortamı sağlanmalıdır."