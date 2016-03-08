TGS: Barış İnce'nin 'akrostişli hakaretten' hapis cezası alması kabul edilemez

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BirGün Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Barış İnce'nin akrostişli savunmasında 'Hırsız Tayyip' yazması nedeniyle cumhurbaşkanına hakaretten 21 ay hapis cezası almasını ve cezanın ertelenmemesini "Kabul edilemez" olarak niteledi. TGS'nin yaptığı basın açıklamasında "Üyemiz Barış İnce hakkında verilen bu hukuksuz karardan bir an önce geri dönülmesini istiyoruz" dendi.

İnce’ye, gazetede Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaparken, TÜRGEV fezlekesini ‘’Ceplerine duble yol yapmışlar’’ başlığıyla haberleştirdiği için, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan tarafından ‘gizliliği ihlal’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla dava açılmıştı. İnce’ye, bu davada yaptığı akrostişli savunma sebebiyle 'curhurbaşkanına hakaretten' bir dava daha açılmıştı. İnce'nin aldığı 21 ay hapis cezasının ertelenmediği bildirildi.

TGS'nin 'Tutuklama Kararı Kabul Edilemez' başlıklı basın açıklaması şöyle:

"Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Barış İnce’ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten verilen 21 aylık hapis cezası kabul edilemez. Birgün gazetesi 17-25 Aralık soruşturmalarında açığa çıkan yolsuzluk iddialarını “Ceplerine duble yol yapmışlar” başlığı ile haberleştirmişti. Bunun üzerine İnce’ye, Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret iddiasıyla dava açıldı. İnce’nin mahkemeye sunduğu savunmadaki paragrafların ilk harfleri “Hırsız Tayyip” ifadesini oluşturdu. Kamuoyuna “Akrostişli Savunma” olarak yansıyan bu savunmadan dolayı İnce’ye bir kez daha “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla dava açıldı. İnce’ye bu davada 21 ay hapis cezası verilirken, ceza ertelenmedi.

"Son günlerde medya üzerinde iktidar baskıları artmakta, gazeteciler yıldırılmaya çalışılmaktadır. Hapis cezalarıyla, kayyumlarla, işten atmalarla Türkiye’de gazetecilik bitirilmeye çalışılmaktadır.

"Muhalif düşünceye tahammül gösteremeyen iktidar, yargıyı da etkileyerek gazetecileri cezalandırmaktadır.

"Bütün bu baskılara rağmen gazeteciler 'Gazeteciliğin suç olmadığını' haykırmaya devam edecektir. Halkı da haber alma hakkına sahip çıkmaya, baskı altındaki gazeteler ve gazetecilerle dayanışmaya çağırıyoruz.

"Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak üyemiz Barış İnce hakkında verilen bu hukuksuz karardan bir an önce geri dönülmesini istiyoruz."