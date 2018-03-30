T24 LogoT24 Logo
Gündem

TGK Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kemer'de başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 14

30 Mart 2018 17:29

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 14. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Antalya\'nın Kemer ilçesinde başladı.
Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün\'ün ev sahipliğinde, Kemer Belediyesi\'nin desteğiyle Kiriş Mahallesi\'ndeki otelde düzenlenen toplantıya TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Antalya İl Müdürü Esen Diler, Avrasya Gazeteciler Birliği Başkanı Umud Rahimoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şeker, çeşitli il ve ilçelerden gazeteciler cemiyeti başkanları katıldı.
TGK Başkanı Nuri Kolaylı, başkanlar kurulunun 14\'üncüsünü düzenlemekten mutlu olduklarını söyledi. Toplantının amacının, mesleki sorunların konuşulup, tartışılması olduğunu kaydeden Kolaylı, toplantı kapsamında paneller ve seminerler düzenleyeceklerini dile getirdi. Toplantı sonrası sonuç bildirgesi yayımlayacaklarını da belirten Kolaylı, sonuç bildirgesinde tartışılan sorunların anlatılacağını kaydetti. 
\'BASIN YASASI DEĞİŞMELİ\'
Türkiye\'de gazetecilik alanında tartışılacak birçok sorun olduğunu anlatan Kolaylı, \"Sorunlarımız çok. Türkiye\'de gazeteler 3 senedir basın ilan zammı almadı. Amacımız gazetecilerin yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Gazete ilan ve reklam alamayınca maaş ödeyemiyor ve gazeteciler işsiz kalıyor. \'212\' olarak bilinen 5953 sayılı \'Basın Yasası\'nın değişmesini talep ediyoruz. Bu yasanın daha güncel hale gelmesi gerekiyor\" dedi.
\'YOLDAN GEÇEN HERKESİN GAZETECİ OLABİLDİĞİ DURUMDAYIZ\'
Türkiye\'de hemen hemen her mesleğin bir oda veya örgütü olduğuna değinen Başkan Kolaylı, \"Türkiye\'de bizim bir odamız yok. Cemiyetler var ama yaptırımları yok. Yoldan geçen herkesin gazeteci olabildiği bir durumdayız. Ayakkabıcıların bile odası var. Yoldan geçen biri cep telefonuyla fotoğraf çekiyor ve gazeteci oluyor. Bunlar bizim en büyük sorunlarımız. İnşallah bu toplantı bu sorunlar açısından faydalı olacaktır\" diye konuştu. 
Toplantı, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHATÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu TGKBaşkanlar Kurulu Toplantısı Antalya KemerAkdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran YenigünKemer BelediyesiKiriş MahallesiBaşkanı Nuri Kolaylı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24