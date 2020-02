TGK Başkanı Kolaylı'dan resmi ilan fiyat tarifesi açıklaması

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı, yerel basın için çok önemli olan resmi ilan fiyat tarifelerinde geçen yıl artış yapılmadığını belirterek, \"Bakanlar Kurulu\'nda imzaya açıldığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra Resmi Gazete\'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Umuyoruz bir an önce yayımlanır\" dedi.

Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün\'ün ev sahipliğinde, Kemer Belediyesi\'nin destekleriyle Kiriş Mahallesi\'ndeki bir otelde düzenlenen TGK Başkanlar Kurulu toplantısı bugünkü oturumla devam etti. Toplantıya, TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Beşiktaş, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Avrasya Gazeteciler Vakfı Başkanı ve Azerbaycan Basın Konseyi Başkan vekili Umud Mirzayev ile 87 cemiyet başkanı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından konuşan Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, katılımcılara teşekkür etti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ise turizm sezonu öncesi özellikle Kemer\'de TGK yöneticileri ve cemiyet başkanlarını ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu\'da yayımlanan yaklaşık 1200 gazete ve bu gazetelerde çalışan binlerce çalışanın resmi ilan fiyat tariflerinde artış beklediğini söyledi. Kolaylı, \"Yerel basın için çok önemli olan resmi ilan fiyat tarifesinde 2017 yılında fiyat artışına gidilmemiştir. Dövize dayalı kağıt, boya, kalıp ve başkaca sarf malzemelerin fiyatındaki artışın yanı sıra personel ve işletme giderleri artmıştır. Buna karşı resmi ilanlarda düşüşler söz konusu olmuştur. Özel reklam gelirleri de bu dönemde büyük ölçüde düşmüştür. Sonuç olarak kamu görevi icra etmekte olan yazılı basınımızın hayatını devam ettirebilmesi açısından resmi ilan fiyat tarifesinde artış beklenmektedir ve bu artış basın kuruluşlarımız için can suyu olacaktır\" dedi.

\'HENÜZ DAHA CUMHURBAŞKANI\'NA SUNULMADI\'

Basın İlan Kurumu\'nun kasım ayında bu konuyu karara bağlayıp çalışma yaptığını aktaran Nuri Kolaylı, 2 yıllık enflasyon rakamlarının altında yapılan bu teklifin hükümetin kabulüne sunulduğunu anlattı. TGK\'ya üye cemiyet başkanlarının bir girişim başlatıp milletvekilleri ve bakanların yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım\'a da dosya sunduklarını kaydeden Nuri Kolaylı, \"Bize ulaşan en son bilgilere göre, resmi ilan fiyat tarifesinin Bakanlar Kurulu\'nda imzaya açıldığını biliyoruz. Bakanların imzalarının da tamamlandığını biliyoruz ama henüz daha Cumhurbaşkanı\'na sunulmadı. Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra Resmi Gazete\'de yayımlanacak ve ondan sonra yürürlüğe girecek. Umuyoruz bir an önce yayımlanır. Nisan ayı gibi yayımlanabilir. Nisan ayı içerisinde yayımlanırsa mayıs ayında geçerli sayılacaktır\" diye konuştu.

SOYKIRIMI GÜNÜ ANMASI

Avrasya Gazeteciler Vakfı Başkanı ve Azerbaycan Basın Konseyi Başkan Vekili Umud Mirzayev de konuşması öncesi \'31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü\' dolayısıyla yaşananları anlatan video gösterisi yapılmasını istedi. Video gösteriminin ardından Mirzayev, Ermenistan\'ın birçok kez Azerbaycan\'da soykırım yaptığını ve başlarına gelen her şeyin Türk olmalarından dolayı yaşandığını söyledi. Mirzayev, Türk basınının da kardeş ülkenin yanında olması gerektiğini ve destek vermelerini istediğini belirtti.



FOTOĞRAFLI