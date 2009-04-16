TGF Türk Ustalar Turnuvası 18 Nisan'da

Klassis Golf Kulübü tarafından organize edilen, TGF Türk Ustalar (Masters) Turnuvası 18 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



Erkek ve bayan golfçuların ayrı kategorilerde yarışacağı TGF Türk Ustalar (Masters) Turnuvası'nda gross şampiyonu olan isim, Türkiye'nin en usta golfçusuna verilen 'Yeşil Ceket'in sahibi olacak.



Turnuvada, Hamza Sayın, Gencer Özcan, Elçin Ulu ve Nejla Gerçek gibi milli golfçuların yanı sıra, aralarında Kaya Çilingiroğlu, Serra Merzeci, Beyhan Goldman'ın da olduğu camianın önde gelen isimleri, 'Yeşil Ceket'i giymek için mücadele edecek.

