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TGD'LİLERDEN YGS PROTESTOSU ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 21:06

-TGD'LİLERDEN YGS PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Türkiye Gençlik Birliği (TGD) üyeleri, YGS birincisi Mahmut Bilal Doğan'ın öğrencisi olduğu Maltepe Dershanesinin kapısına ''YGS Kopya Çekme Birincisi'' yazılı madalya astı. Sakarya Caddesi'nde toplanan TGD üyeleri, ''Atatürk gençliği görev başında'' diye slogan attı. Daha sonra YGS birincisi çıkaran Maltepe Dershanesinin Kızılay'daki şubesine yürüyen eylemciler polis barikatı ile karşılaştı.  Güvenlik güçlerinin izniyle eylemcilerden birisi üzerinde ''YGS Kopya Çekme Birincisi'' yazılı kağıttan yapılmış madalyayı dershanenin kapısına astı. Burada basın açıklaması yapan TGD sözcüsü Osman Bayram, kopyacıların peşini bırakmayacaklarını söyledi. Eylem olaysız sona erdi.

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