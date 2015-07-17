Deprem riski gerekçesiyle boşaltılan Basın Dispanseri, İmam Hatip Mezunları Derneği'ne verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) bağışlarla yaptırdığı Sultanahmet’teki Basın Dispanseri binası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından TGC’den “deprem riski” gerekçesiyle alınarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gözde vakıflarından ÖNDER’e tahsis edildi.

Sultanahmet’teki arazinin mülkiyeti İBB’ye ait. 24 Ekim 1953 yılında bir protokolle TGC’ye verilen arazi üzerinde 1965 yılında bağışlarla Basın Dispanseri binası yapıldı. Bu süreçte İBB binanın ‘depreme dayanıksız olduğu’ gerekçesiyle TGC’den binayı boşaltmasını istedi ve bina 2012 yılının temmuz ayında boşaltıldı. Sözleşmenin 2018 yılında sona ereceğini belirten TGC, tahliye kararına yönelik 7. İdare Mahkemesi’nde İBB’ye karşı dava açtı. Dava süreci devam ederken önceki gün İBB Meclisi, söz konusu binayı yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Önder İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği’ne 10 yıl süreyle tahsis edildi.

Duayla mı koruyacaklar

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'a yaptığı açıklamada, “Bina boşaltılınca yalnız gazeteciler değil, bölge halkı, esnafı, turistler bundan zarar gördü. Gündüz 1 milyona yakın insanın ziyaret ettiği Sultanahmet’te sağlık kuruluşu kalmadı. ÖNDER Vakfı binayı depreme karşı duayla mı ayakta tutacak” dedi.

Tadilat aylar önce başladı

İBB tarafından vakfa önceki gün tahsis edilen binaya ÖNDER Vakfı’nın afişleri asılırken, binayla ilgili tadilatın ise aylar önce başladığı ortaya çıktı. Bu durum tahsisin aylar öncesinden planlandığını ortaya koydu.