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TGC’nin Basın Özgürlüğü Ödülleri 'medyanın koşulları' nedeniyle bu yıl verilmeyecek

Ödüller 1989'dan beri veriliyordu

16 Temmuz 2017 10:55

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1989 yılından bu yana verilen Basın Özgürlüğü ödüllerinin ülkenin ve medyanın bulunduğu koşullar nedeniyle bu yıl ilk kez verilmeyeceğini duyurdu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nde 1989 yılından bu yana her yıl verdiği “Basın Özgürlüğü Ödülleri”nin bu yıl verilmeyeceğini açıkladı. TGC Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada “Ülkemizin ve medyanın içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak 1989 yılından bu yana verilen Basın Özgürlüğü Ödülleri ile Sürekli Basın Kartı alan cemiyet üyelerine anı plaketi verilmesinin dondurulmasına, olanaklar elverdiğinde bu ödüllerin yeniden konulması konusunda görüş birliğine varılmıştır” denildi. 21 Temmuz Cuma günü saat 11.00'de yapılacak Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü Toplantısı ise TGC Başkanı Turgay Olcayto'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantının moderatörlüğünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlenecek. İki oturum olarak yapılacak toplantıya gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu Başkanı Altan Öymen, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve TGC önceki Başkanı Orhan Erinç, Pen Türkiye Merkezi Başkanı Zeynep Oral, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Aysel Çelikel, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük ve Birgün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Barış İnce konuşmacı olarak katılacak.

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