T24 LogoT24 Logo
Gündem

TGC'den Hrant Dink çağrısı: Adalet yerini bulmalı!

"Türk Ermeni dostluğunun sağlanabilmesi için uğraş veren Hrant Dink meslektaşları tarafından hiç unutulmuyor"

18 Ocak 2018 18:39

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hrant Dink’in ölüm yıldönümüyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Turgay Olcayto yaptığı açıklamada Hrant Dink cinayetini azmettirenlerin artık bulunması gerektiğini söyledi.

Başkan Olcayto’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Agos Gazetesi’nin kurucularından gazeteci –yazar Hrant Dink’i hain bir saldırı sonucu öldürülmesinin 11. yılında özlemle, sevgiyle anıyoruz. Uzun yıllar Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi ve Türk Ermeni dostluğunun sağlanabilmesi için uğraş veren Hrant Dink meslektaşları tarafından hiç unutulmuyor. Her yıl Agos Gazetesi’nin önünde düzenlenen törenlerde binlerce yurttaş tarafından anılıyor.

Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesinden sonra aradan geçen 11 yılda sorumlular hakkında açılan davalar sonuçlanamadı. Yakalanan bazı tetikçilerden sonra İstanbul ve Trabzon’daki polis ile jandarma yetkilileri hakkında birbiri peşi sıra açılan davalarla olayı azmettirenlerin bulunmasına çalışılıyor. Türkiye’de gazetecilere yönelik kimi faili meçhul onlarca cinayetin arasında meslektaşımız Hrant Dink’in katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulması en büyük dileğimizdir.”

ETİKETLER

Hrant DinkTGCaçıklamaTurgay olacytoAgos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24