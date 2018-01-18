TGC'den Hrant Dink çağrısı: Adalet yerini bulmalı!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hrant Dink’in ölüm yıldönümüyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Turgay Olcayto yaptığı açıklamada Hrant Dink cinayetini azmettirenlerin artık bulunması gerektiğini söyledi.

Başkan Olcayto’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Agos Gazetesi’nin kurucularından gazeteci –yazar Hrant Dink’i hain bir saldırı sonucu öldürülmesinin 11. yılında özlemle, sevgiyle anıyoruz. Uzun yıllar Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi ve Türk Ermeni dostluğunun sağlanabilmesi için uğraş veren Hrant Dink meslektaşları tarafından hiç unutulmuyor. Her yıl Agos Gazetesi’nin önünde düzenlenen törenlerde binlerce yurttaş tarafından anılıyor.

Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesinden sonra aradan geçen 11 yılda sorumlular hakkında açılan davalar sonuçlanamadı. Yakalanan bazı tetikçilerden sonra İstanbul ve Trabzon’daki polis ile jandarma yetkilileri hakkında birbiri peşi sıra açılan davalarla olayı azmettirenlerin bulunmasına çalışılıyor. Türkiye’de gazetecilere yönelik kimi faili meçhul onlarca cinayetin arasında meslektaşımız Hrant Dink’in katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulması en büyük dileğimizdir.”