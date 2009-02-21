TGC: Vergi cezası Başbakan'ın kızgınlığından

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Doğan Yayın Holding’e uygulanmak istenen vergi cezasının, iktidarın hoşuna gitmeyen yayın organlarını susturmanın tehlikeli bir yolunu oluşturduğunu belirtti.





Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;



“Sayın Başbakan'ın, hoşlanmadığı haberler nedeniyle oluşan kızgınlığı, Doğan Yayın Holding’e uygulanan çok yüksek vergi cezasıyla somut bir susturma girişimine dönüşmüştür.Yönetim Kurulumuz uygulamanın, boykot çağrılarının etkili olmaması nedeniyle iktidar gücünün demokratik geleneklere aykırı ve çok seslilikten duyulan rahatsızlığın somut bir göstergesi olduğu kanısındadır.Sorumlulara, benzer uygulamanın 1960 öncesi iktidarlar tarafından da gerçekleştirildiğini, bu yaklaşımdan en çok devletin zarar gördüğünü, basın organlarının görevlerini yerine getirmekten alıkoymaya yaramadığını anımsatırız"





