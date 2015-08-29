TGC ve TGS, Basın Kartı Komisyonu’ndan çekildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Başbakan Yardımcısı gibi kişilerin sürekli basın kartı almasına olanak veren yönetmelik değişikliğinin ardından Basın Kartları Komisyonu’ndan çekildi. Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın yanı sıra TRT ve AA’da çalışan ancak gazeteci olmayan kişilere de sürekli basın kartı verilmesini öngörüyor.

Enver Alas'ın DHA'da yer alan haberine göre, TGC ve TGS geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemenin ardından yürürlüğe giren yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ni hukuksuz olduğu gerekçesiyle kabul etmediklerini belirterek, Basın Kartları Komisyonu’ndan çekildiklerini açıkladı.

Önceki 13 kişilik Basın Kartları Komisyonu’nda 5 üye ile temsil edilirken yeni oluşturulan 15 kişilik komisyonda temsilci sayıları 3’e düşen her iki meslek örgütü aldıkları karar doğrultusunda komisyona üye vermeyecek. Ayrıca her iki meslek örgütü yeni yönetmeliğin iptali için dava açacaklarını bildirdi.

‘Konu mankeni olarak kullanamayacaklar’

Konuyla ilgili olarak gazeteci meslek örgütlerinin temsilcileri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Cağaloğlu’ndaki merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto komisyondan ayrılma gerekçelerini "Bizi konu mankeni olarak kullanamayacaklar" şeklinde açıkladı. Olcayto, "Biz bunca yıl komisyona emek veren bir kuruluşuz. Ben komisyon başkanlığı yaparken hep şunu düşündüm; gazeteci önemli, gazetenin ismi değil. Dolayısıyla bizim orada olmamız bugünkü o bozuk yapıya bir meşruiyet kazandıracaktır. Bizim ayrılma nedenlerimizden başlıcası budur" dedi.

Uğur Güç: Bu koşullarda bizim orada bulunmamızın gereği yoktur

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç ise komisyondan çekilme nedenlerini yapılan düzenlemenin meslek örgütlerine danışılmadan ve görüşleri alınmadan yapılması olarak gösterdi. Düzenlemeyle meslek örgütlerinin etkisiz bırakıldığını ifade eden Güç, " Bu hem hukuksuzca yapılan bir düzenleme hem de meslek örgütlerinin figüran olarak bulunmasının gereği yok. Devlet ve gazete patronları bir araya gelerek çoğunluğu bitirdikten sonra zaten buradan bizim istediğimiz kararların çıkmayacağı bellidir. Bu koşullarda bizim orada bulunmamızın gereği yoktur. Açılacak dava ile yeni yönetmelik iptal edilirse ondan sonra çıkarılacak yönetmelikle tekrar basın kartları komisyonunda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.