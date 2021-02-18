TGC: Üyemiz Halit Kıvanç’ın 96. yaşını kutluyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 139 sicil numaralı kıdemli üyesi, gazeteci ve spiker Halit Kıvanç’ın 96. doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımladı.

TGC'nin Halit Kıvanç'la ilgili yayımladığı mesaj şöyle:

“Değerli meslektaşımız Halit Kıvanç, bugün 96 yaşına basıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak yeni yaşının Halit Kıvanç’a ve ailesine mutluluklar getirmesini diliyoruz. Ülkenin önde gelen usta spikerlerinden olan, aynı zamanda mesleğin her dalına katkı veren kimliğiyle Halit Kıvanç, genç gazetecilere örnek olmayı sürdürecek. Nice yaşlara diyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”