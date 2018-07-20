TGC: TRT'de başlatılan personel kıyımı kabul edilemez

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC), 'istihdam fazlası' oldukları gerekçesiyle 3 bin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin başka kurumlara dağıtılması iddiasına ilişkin açıklama yaptı. TGC,TRT personelinin başka kurumlara dağıtılmasını kabul edilemez olarak nitedi.

TRT’de istihdam fazlası olduğu belirtilen 3 bin personelin emekliliğini istememesi halinde diğer devlet kurumlarına dağıtılacağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin TGC, tarafından yapılan açıklamada "Uygulamanın TRT’nin birikimli, deneyimli prodüktör, editör, muhabir, kameraman ve spikerleri de kapsamasının yıllardır siyasetçilerin müdahaleleriyle halkın sesi olmaktan çok iktidarların sesi haline gelen TRT’nin elde kalan değerlerinin de yok edileceğini göstermektedir” dendi.

Kanun Hükmünde Kararname kolaylığına dayanan iktidarın, TRT personeli üzerindeki baskıcı girişiminin durdurulması talep edilen TGC açıklamasının devamında şöyle denildi:

“Türkiye’de uzunca bir süredir basın ve yayın özgürlüğü sınırlanmış bulunuyor. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önüne konulan engellerle kamuoyunun haber alma, bilgilenme hakkı gasp ediliyor. Yazılı ve görsel medyada oluşturulan baskılar yüzünden toplumda sağlıklı bir haber alışverişi oluşmamaktadır. Bu durum gerçeğe dayanmayan haber ve yorumların ortalıkta dolaşmasına neden olmaktadır. Büyük çoğunluğu Cemiyetimizin de üyesi olan TRT personelinin içinde hala varlığını koruyan çok değerli prodüktör, muhabir, editör, kameraman ve spiker arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu meslektaşları TRT kurumundan ayırmaya yönelik her türlü baskıya karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, siyasetçilerin bitmez tükenmez baskılarına karşı şimdiki haliyle bile TRT, özel radyo ve televizyonlardan çok daha kültürlü, halkı bilgilendirici haber ve programlar ortaya koyabilmektedir. Bir an önce bu büyük yanlıştan dönülmesi en büyük dileğimizdir.”