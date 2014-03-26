TGC ödülleri açıklandı: İnternet gazeteciliğine ödüle gerek görülmedi

Bu yıl 54'üncüsü dağıtılacak "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri"nin sahipleri belli oldu. Seçici kurul “Gazetecilik” ve “Televizyon-radyo” dallarında 45 isme ödül verirken, “internet gazeteciliği” dalında ödül verilmedi. TGC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Büyük Seçici Kurul bu dalda ödül vermemeyi uygun buldu" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) "2013 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri"ni kazananlar belirlendi.

TGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetmelik uyarınca ödül seçici kurulları şu isimlerden oluştu:

"Gazetecilik" dalında, Ayşe Özek Karasu (Habertürk Gazetesi Genel Koordinatörü), Bertan Ağanoğlu (Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), İsmail Ballı (İHA Genel Müdür Yardımcısı), Necdet Doğan (Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Sevim Ertemur (Gazeteci), Turhan Bozkurt (Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü) ve Vahap Munyar (TGC Başkan Vekili);

"Radyo TV" dalında, Engin Başçı (TRT Muhabiri-İletişim Doktoru ), Göksel Göksu (TGC Yönetim Kurulu Üyesi), Nurettin Soydan (Gazeteci), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri), Suat Yılmaz (TGRT Genel Yayın Yönetmeni), Prof. Dr. Şükran Esen (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi) ve Zafer Arapkirli (Habertürk TV Anchorman);

"İnternet" dalında Ahmet Yeşiltepe (Gazeteci), Ercüment İşleyen (Milliyet Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni), Erol Önderoğlu (Gazeteci), Hakan Kara (Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü), Oğuz Güven (cumhuriyet com.tr Yayın Yönetmeni), Olay Tan (Olay Haber Genel Yayın Yönetmeni) ve Dr. Recep Yaşar (TGC Yönetim Kurulu Üyesi).

Gazetecilik dallarında ödüle değer bulunan isimler

"Siyasal" dalında, Sözcü gazetesinde 13 Aralık 2013'te yayımlanan "Enişteden Hükümeti Sarsacak İddialar: Bakanlığa Rüşvet Verdim" haberiyle Uğur Dündar ödüle değer bulunurken, Cumhuriyet gazetesinde 10 Eylül 2013'te yayımlanan "AKP'li Belediye Binayı Yapıp Vakfa Bedelsiz Tahsis Edecek. Halkın Parası Deniz" başlıklı haberiyle Aykut Küçükkaya övgüye değer görüldü.

"Ekonomi" dalında, Akşam gazetesinde 7 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan "320 Kilo Altın Böyle Uçtu" başlıklı haberiyle Süleyman Şen ödüle değer bulunurken, Taraf gazetesinde 15 Temmuz 2013'te yayımlanan "Yine Cengiz Yine Kıyak" başlıklı haberiyle Hüseyin Özay ile Sol gazetesinde 23 Temmuz 2013'te yayımlanan "Altından Yandaşlar Çıktı" haberiyle Yıldız Koç övgüye değer görüldü.

"Çevre" dalında, Radikal gazetesinde 1 Aralık 2013'te yayımlanan "16.9'un Yıkımına" başlıklı haberiyle Ömer Erbil ödüle değer bulunurken, Milliyet gazetesinde 25 Ağustos 2013'te yayımlanan "Gökdelenler Baharımızı Yaza Çevirdi" başlıklı haberiyle Arif Balkan övgüye değer görüldü.

"Eğitim" dalında, Habertürk gazetesinde 20 Ağustos 2013'te yayımlanan "Lise-Leaks Skandalı" haberiyle Sultan Uçar ödüle değer bulundu.

"Sağlık" dalında, Zaman gazetesinde 13 Ocak 2013'te yayımlanan "Bakıma Muhtaç Engellileri Köle Gibi Alıp Satıyorlar" başlıklı haberiyle Bünyamin Köseli ödüle değer bulunurken, Radikal gazetesinde 27 Mayıs 2013'te yayımlanan "Kanser Çetesi İş Başında" başlıklı haberiyle İdris Emen övgüye değer görüldü.

"Kültür Sanat-Magazin" dalında, Cumhuriyet gazetesinde 29 ve 30 Nisan 2013'te yayımlanan "Kırmızı Ruja Yasak" başlıklı haberiyle Özcan Yaşar ödüle değer bulunurken, Sol gazetesinde 14 Ekim 2013'te yayımlanan "Bilimsel Vurgun" başlıklı haberiyle Özgür Savaşçıoğlu övgüye değer görüldü.

"Spor" dalında, Hürriyet gazetesinde 19 Ekim 2013'te yayımlanan "100 Altın Uğruna" başlıklı haberiyle Celal Demirbilek ödüle değer bulunurken, Habertürk gazetesinde 14 Haziran 2013'te yayımlanan "Lahmacunla Gelen Kupa" başlıklı haberiyle Murat Ağca övgüye değer görüldü."Köşe Yazısı" dalında, Hürriyet gazetesinde 10 Kasım 2013'te yayımlanan "Bülent Arınç'ın Yaptığı Bir Şahsiyet Ayaklanmasıdır" başlıklı köşe yazısıyla Ahmet Hakan ödüle değer bulundu.

"Araştırma" dalında, Zaman gazetesinde 1-5 Mart 2013 arasında yayımlanan "İnsan Kaçakçılığı Gerçeği" başlıklı araştırmasıyla Burak Kılıç-Fazlı Mert ile Habertürk gazetesinde 4-6 Mayıs 2013 arasında arasında yayımlanan "Mayın Kurbanı Hayatlar" araştırmasıyla Ümran Avcı-Güngör Karakuş ödüle değer bulundu.

"Röportaj" dalında Hürriyet Pazar ekinde 19 Mayıs 2013'te yayımlanan "Annem Beni Akıl Hastanesine Kapattı" başlıklı röportajıyla Melis Alphan ödüle değer bulundu. Milliyet gazetesinde 10 Şubat 2013'te yayımlanan "Obama: Barışçı Çözümü Alkışlıyorum" başlıklı röportajıyla Pınar Ersoy övgüye değer görüldü.

"Spor Köşe Yazısı" dalında, Habertürk gazetesinde 16 Mayıs 2013'te yayımlanan "Ulusal Ar Damarı" başlıklı köşe yazısıyla Uğur Meleke ödüle değer bulundu.

"Birinci Sayfa Düzeni"nde, Hürriyet gazetesinin 12 Haziran 2013 tarihli birinci sayfasıyla Arif Dizdaroğlu ödüle değer bulundu, Posta gazetesinin 24 Kasım 2013 tarihli birinci sayfasıyla Saliha Pekel övgüye değer görüldü. "İç Sayfa Düzeni"nde, Star gazetesinin 16 Haziran 2013 tarihli 12. sayfasıyla Sinan Alemdar ödüle değer bulunurken, Zaman gazetesinin 11 Ocak 2013 tarihli sinema sayfasıyla Yunus Emre Yıldırım övgüye değer görüldü. "Spor Sayfası Düzeni"nde, Habertürk gazetesinin 16 Ekim 2013 tarihli spor sayfasıyla Emre Bilir ödüle değer bulunurken, Today's Zaman gazetesinin 13 Nisan 2013 tarihli spor sayfasıyla Kadir Özmen övgüye değer görüldü.

"Karikatür" dalında, Gırgır dergisinde 21-28 Ağustos 2013'te yayımlanan "İstanbul 2013 Unutma" başlıklı karikatürüyle Öğünç Ersöz ödüle değer bulundu.

"Fotoğraf" dalında, 21 Foto Muhabirinden Gezi Fotoğrafıyla "Gazeteci Gözüyle Direniş" başlıklı çalışma ödüle değer bulunurken, Reuters'tan Osman Örsal 30 Haziran 2013 tarihli "Kırmızılı Kız" fotoğraflarıyla övgüye değer görüldü.

Televizyon-Radyo dallarında ödüle değer bulunan isimler

"TV Haber" dalında TV 8 Haber Merkezi'nde 30 Temmuz 2013'te yayımlanan "Sağlık Skandalı" konulu haberiyle Yavuz Oymak ödüle değer bulunurken, DHA'da 10 Kasım 2013'te yayımlanan "Alın O Gavatı" haberiyle Bünyamin Yıl ile Çağlar Öztürk ve CNN Türk'te 2-6 Aralık 2013 tarihlerinde yayımlanan "Engelsiz Kal Alanya" haberiyle Zeynep Karamustafa ile Serkan Emekçi övgüye değer görüldü.

"TV Haber Program" dalında, CNNTürk'te 24 Eylül 2013'te 5N1K programında yayınlanan "Özel Rojava Dosyası" programıyla Cüneyt Özdemir ödüle değer bulunurken, NTV'de 23 Temmuz 2013'te yayımlanan Pasaport programının "Kıbrıs Kayıp Kişiler" konulu bölümüyle Mete Çubukçu ve NTV'de 1 Kasım 2013'te yayımlanan Güncel Dosya programının "Suça İtilmiş Çocuklar" bölümüyle Burcu Aydındağ övgüye değer görüldü.

"TV Belgesel" dalında, Habertürk TV'de 25 Mayıs 2013'te yayımlanan "Dostluğun Son Kalesi-İnönü Stadı" belgeseliyle Tayfun Gönüllü ödüle değer bulunurken, Rumeli TV'de 3 Eylül 2013'te yayımlanan "Ağına Yolculuk" belgeseliyle Bülent Uğur ve Hüseyin Özden övgüye değer görüldü.

"TV Spor Programı" dalında, TRT'de 11 Eylül 2013'te yayımlanan "Bir Ömür Spor" adlı programı ile Ahmet Fisunoğlu ödüle değer bulundu.

"TV Kamera Çalışması" dalında CNNTürk'te 18 Eylül 2013'te 5N1K programında yayımlanan "Halep Dosyası" çalışmasıyla Kenan Taş ödüle değer bulundu.

"Radyo Haber Program" dalında, TRT'de 5 Nisan 2013'te yayımlanan "Ve Yazı Kaldı" programıyla Gülay Oktar övgüye değer görüldü.

İnternet dalında ödül verilmedi

Seçici kurul “internet gazeteciliği” dalında ödül vermedi. TGC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Büyük Seçici Kurul bu dalda ödül vermemeyi uygun buldu" denildi.

Nezih Demirkent Özel Ödülü Rıdvan Akar’a

TGC Yönetim Kurulu, 2013 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında "Nezih Demirkent Özel Ödülü"nün "Gezi Parkı" olaylarını "titiz" ve "yansız" biçimde ekrana yansıtan CNNTürk televizyonundan Rıdvan Akar'ın "Hayatın Tanığı" programının "Gezi Parkı" konulu bölümüne verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

54'üncüsü düzenlenecek "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri" töreninin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.