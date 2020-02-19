TGC: Kanal D muhabiri Şevval Şirin’in gözaltına alınmasını kınıyoruz

İstanbul Esenyurt'ta bir okuldaki cinsel istismar haberini takip eden Kanal D muhabiri Şevval Şirin’in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaptı. TGC adına yapılan açıklamada "Meslektaşımızın hukuksuz ve haksız bir biçimde saatlerce gözaltına tutulmasını kınıyoruz. Meslektaşımızı gözaltına alarak halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleyen polislerle ilgili en kısa sürede işlem yapılmasını bekliyoruz" denildi.

TIKLAYIN - Okuldaki istismar iddialarını takip eden Kanal D muhabiri Şevval Şirin'e gözaltı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazeteci bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir.

Ancak ülkemizde gazeteciler, haber yaparken başta siyasetçiler ve emniyet görevlileri olmak üzere birçok güç odağı tarafından giderek artan oranda sistematik biçimde engelleniyorlar.

Bunun son örneği İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Esenyurt'ta bir okulda cinsel taciz iddiası nedeniyle velilerin eylemini takip eden Kanal D muhabiri Şevval Şirin, okul müdürüyle röportaj yapmak isteyince gözaltına alındı. Şevval Şirin’in polisler tarafından okulun içine götürüldüğü, mahkeme kararı olmaksızın cep telefonuna el konularak saatlerce bir odada tutulduğu öğrenildi.

Hukuk devletinde kamu yararına görev yapan gazeteciler, mahkeme kararı olmadan gözaltına alınamaz, haber yapması engellenemez. Polislerden şikayetçi olan meslektaşımız Şevval Şirin’e 'geçmiş olsun' diyoruz.

Meslektaşımızın hukuksuz ve haksız bir biçimde saatlerce gözaltına tutulmasını kınıyoruz. Meslektaşımızı gözaltına alarak halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleyen polislerle ilgili en kısa sürede işlem yapılmasını bekliyoruz."