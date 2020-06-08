TGC'den 'İsmail Dükel-Müyesser Yıldız' açıklaması: Meslektaşlarımızın gazetecilik faaliyetlerinden gözaltına alınması açıkça gözdağıdır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC), İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız'ın gazetecilik faaliyetlerinden ötürü gözaltına alındıklarını belirterek, "Meslektaşlarımızın gazetecilik faaliyetinden gözaltına alınması açıkça verilmek istenen bir gözdağıdır. Suçlamalar ne olursa olsun savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek gazetecilerin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaması gereken bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şu görüşler yer aldı: "Basın özgürlüğü, Anayasamız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsamaktadır. Halkın demokratik toplumda tartışma ortamına katkı sağlayan her konuda doğru, güvenilir bilgiye erişim hakkı vardır.



Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu olağanüstü günlerde gazeteciler halkın haber alma ve bilgilenme hakkı için özveriyle görev yaparken, ne yazık ki, iktidar da gazetecileri hedef göstermekten, sabah evlerinde gözaltına almaktan vazgeçmiyor.

"Meslektaşlarımızın gözaltına alınması açıkça gözdağıdır"

Son olarak bugün Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın evlerinde gözaltına alındıklarını üzüntüyle öğrendik. Meslektaşlarımızın gazetecilik faaliyetinden gözaltına alınması açıkça verilmek istenen bir gözdağıdır.



Suçlamalar ne olursa olsun savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek gazetecilerin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaması gereken bir uygulamadır.



Türkiye’de demokrasinin yeşermesi için haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız. Bunun için de gazeteciler görevlerini yapabilmeli. Hak ihlallerini yazan, gündeme getiren, olayları halk adına sorgulayan gazeteciler, haber verme faaliyeti nedeniyle gözaltına alınmamalı, tutuklanmamalı.

"Bir an önce serbest bırakılsınlar"

Ülkede demokrasinin yeşermesi ve barışın sağlanabilmesi için Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın ve cezaevinde bulunan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gereğine inanıyoruz.



Bu gerçekler ışığında iktidarı bir kez daha Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, halkın haber alma hakkını engellememeye davet ediyoruz."