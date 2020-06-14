TGC'den gazeteci Bülent Akad için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, sürekli basın kartı sahibi Bülent Akad 13 Haziran 2020 Cumartesi günü Bodrum’da vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Akad için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Bülent Akad’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Bülent Akad’ın cenazesi 14 Haziran 2020 Pazar günü ikindi namazının ardından Bodrum Güvercinlik Camisi’nden alınarak Mumcular Mezarlığı’nda toprağa verildi.
1958 doğumlu olan Bülent Akad, mesleğe 1979 yılında İzmir'de Yeni Asır Gazetesi’nde başladı. Rapor, Dünya, Sabah ve Star gazetelerinde çalıştı.