TGC'den bugün hâkim karşısına çıkan gazetecilere destek

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu yargılanan OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser 4 ay sonra hâkim karşısına çıktı.

Libya’da yaşamını yitiren MİT çalışanının cenaze töreni ile ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Murat Ağırel, ve yurt dışında olan Erk Acarer ile CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci hakkında 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuklu gazetecilere destek vermek için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu da Çağlayan Adliyesi’ndeydi. Bir açıklama yapan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Yıllardır toplumu susturmak için gazeteciden suçlu yaratılmaya çalışılıyor. Gazetecilik suç değildir. Halkın bilmesi istenmeyen her haberin terör ya da casusluk faaliyeti olarak gösterilmeye çalışılmasından artık vazgeçilmesini istiyoruz. Cezaevindeki tüm meslektaşlarımızın özgür bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Gazetecilere destek vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gelen meslek örgütleri arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da vardı. CHP ve İyi Parti milletvekilleriyle çok sayıda gazeteci de Çağlayan Adliyesi’nde hazır bulundu.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş yaptığı açıklamada "Habere ve haberciye düşman olmayanların ülkesinde özgürlüğü görmek istiyoruz. Arkadaşlarımız tecrit altında. Bu kabul edilemez" diye konuştu. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ise konuşmasında “Tüm zorluklara rağmen gazetecilik yapmaya çalışan arkadaşlarımıza özgürlük demeye devam edeceğiz. Barolar ve basın susturulmaya çalışılıyor fakat nafile. Susmayacağız" dedi.