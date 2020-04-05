TGC: Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu, ülkemizin utancı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darp edilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor” denildi.

Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 111 yıl geçti. Bu süreç içinde 66 gazeteci kurşunlara, bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verildi:

“İlk basın şehidi olan Hasan Fehmi’yi 6 Nisan 1909 tarihinde kaybettik. Serbesti Gazetesi’nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi düşüncelerini ifade ettiği ve yazıya döktüğü için öldürüldü. O tarihten bu yana pek çoğu faili meçhul cinayetlere kurban giden 66 meslektaşımız var. Ne yazık ki faili meçhul dosyaları bir türlü parlamentoda görüşülemedi.

Demokrasiler, basın özgürlüğü ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile test edilir. Ülkemizde gazetecilik her zamankinden daha zorlu bir sınavdan geçiyor. Gazetecilik onurlu bir meslektir. Vicdanlı ve dürüst yapıldığında halkın sesidir. Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darp edilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise gerçekten ülkemizin bir utancı.

Gazetecilik zorlu bir meslektir demiştik. Gazeteciler günümüzde bir yandan meslek sorunlarıyla uğraşırken şimdide Korona virüs salgını konusunda halkı bilgilendirmeye çabalıyorlar. Her zaman olduğu gibi çok riskli bir durumda haber alıp, haberlerini kuruluşlarına iletiyorlar.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, meslektaşlarımıza çalıştıkları kurumlarda özellikle sahada görev yapan arkadaşların maske ve eldivensiz işe çıkmamalarını tavsiye eder. İşe çıkmadan önce gerekli koruyucu teçhizatı işverenden talep etmek en doğal hakkınızdır. Yaygın basında da, yerel basında da çalışan tüm gazetecilere kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyoruz.

6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’nde, hayatını kaybeden 66 gazetecinin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.”

TGC Basın Müzesi'nde ismi yer alan öldürülen gazeteciler listesi

Hasan Fehmi Bey / Serbesti İstanbul 6 Nisan 1909

Ahmet Samim / Sada-yı Millet İstanbul 19 Temmuz 1910

Zeki Bey / Şehrah İstanbul 10 Temmuz 1911

Şair Hüseyin Kami / Alemdar Konya 1912 veya 1914

Silahçı Tahsin / Silah ve Bomba İstanbul 27 temmuz 1914

Krikor Zohrab / Gazeteci, Yazar Urfa 1915

Diran Kelegyan / Sabah Gazetesi Baş Yazarı Çorum 13 Ağustos 1915

Hasan Tahsin (Osman Nevres) / Hukuk-u Beşer İzmir 15 Mayıs 1919

İştirakçi Hilmi / iştirak,Medeniyet İstanbul 1922

Ali Kemal / Peyam-ı Sabah İzmit 1922

Hikmet Şevket 1930

Sabahattin Ali / Marko Paşa Edirne 1948

Adem Yavuz / Anka Ajansı Kıbrıs 27 Ağustos 1974

Ali İhsan Özgür / Politika İstanbul 21 Kasım 1978

Cengiz Polatkan / Hafta Sonu Ankara 1 Aralık 1978

Abdi İpekçi / Milliyet İstanbul 1 Şubat 1979

İlhan Darendelioğlu / Ortadoğu İstanbul 19 Kasım 1979

İsmail Gerçeksöz / Ortadoğu İstanbul 4 Nisan 1980

Ümit Kaftancıoğlu / TRT İstanbul 11 Nisan 1980

Muzaffer Feyzioğlu / Hizmet Trabzon 15 Nisan 1980

Recai Ünal / Demokrat İstanbul 22 Temmuz 1980

Mevlüt Işık/ Türkiye Ankara 1 Haziran 1988

Seracettin Müftüoğlu / Hürriyet Nusaybin 29 Haziran 1989

Sami Başaran / Gazete İstanbul 7 Kasım 1989

Kamil Başaran / Gazete İstanbul 7 Kasım 1989

Çetin Emeç / Hürriyet İstanbul 7 Mart 1990

Turan Dursun / İkibine Doğru ve

Yüzyıl Dergileri İstanbul 4 Eylül 1990

Gündüz Etil 1991

Mehmet Sait Erten / Azadi Denk Diyarbakır 1992

Halit Güngen / İkibine Doğru Diyarbakır 18 Şubat1992

Cengiz Altun / Yeni Ülke Batman 25 Şubat 1992

İzzet Kezer / Sabah Cizre 23 Mart 1992

Bülent Ülkü / Körfeze Bakış Bursa 1 Nisan 1992

Mecit Akgün / Yeni Ülke Nusaybin 2 Haziran 1992

Hafız Akdemir / Özgür Gündem Diyarbakır 8 haziran 1992

Çetin Ababay / Özgür Halk Batman 29 Temmuz 1992

Yahya Orhan / Özgür Gündem Ceylanpınar 9 Ağustos 1992

Hüseyin Deniz / Özgür Gündem Ceylanpınar 9 Ağustos 1992

Musa Anter / Özgür Gündem Diyarbakır 20 Eylül 1992

Yaşar Aktay / Serbest Hani 9 Kasım 1992

Hatip Kapçak / Serbest Mazıdağı 18 Kasım 1992

Namık Tarancı / Gerçek Diyarbakır 20 Kasım 1992

Uğur Mumcu / Cumhuriyet Ankara 24 Ocak 1993

Kemal Kılıç / Yeni Ülke Şanlıurfa 18 şubat 1993

Mehmet İhsan Karakuş Silvan 13 Mart 1993

Ercan Gürel / HHA 20 Mayıs 1993

İhsan Uygur / Sabah İstanbul 6 Temmuz 1993

Rıza Güneşer / Halkın Gücü 14 Temmuz 1993

Ferhat Tepe / Özgür Gündem Bitlis 28 Temmuz 1993

Muzaffer Akkuş / Milliyet 20 Eylül 1993

Nazım Babaoğlu / Gündem 12 Mart 1994

Erol Akgün / Devrimci Çözüm 1994

Seyfettin Tepe / Yeni politika 28 Ağustos 1995

Metin Göktepe / Evrensel İstanbul 8 Ocak 1996

Kutlu Adalı / Yeni Düzen Kıbrıs 8 Temmuz 1996

Selahattin Turgay Daloğlu İstanbul 9 Eylül 1996

Reşat Aydın / AA, TRT 20 Haziran 1997

Ayşe Sağlam Derince 3 Eylül 1997

Abdullah Doğan / Candan Fm Konya 13 Temmuz 1997

Ünal Mesutoğlu / TRT İzmir 8 Kasım 1997

Mehmet Topaloğlu / Kurtuluş Adana 1998

Ahmet Taner Kışlalı / Cumhuriyet Ankara 21 Ekim 1999

Hrant Dink / Agos İstanbul 19 Ocak 2007

İsmail Cihan Hayırsevener Bandırma 19 Aralık 2009

Nuh Köklü İstanbul 17 Şubat 2015

Mustafa Cambaz İstanbul 15 Temmuz 2016