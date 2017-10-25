TGC 'Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri' açıklandı

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) \'nin önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri\'ne değer bulunan 10 gazeteci belirlendi.

Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına verilen TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri belirlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 11.00\'de TGC Merkezi\'nde toplandı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Seçici Kurul\'da Ahmet Özdemir, Orhan Erinç, Engin Başçı, Esat Yılmaer, Niyazi Dalyancı, Nuray Özger, Rahmi Turan, Sibel Güneş ve Turgay Olcayto yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına oybirliği ile Orhan Erinç Yazmanlığa Nuray Özger seçildi.

10 GAZETECİ ÖDÜL ALACAK

Oylama sonunda Yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan Ahmet Örs, Ertuğ Karakullukçu, İzzet Öz, Melih Aşık, Nurzen Amuran, Orhan Atasoy, Ömer Kırkpınar, Sezi Ergun Anar, Tevfik Yener, Zeynep Oral Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü\'ne değer görüldü.

ÖDÜLLERİN TARİHÇESİ

\"Şeyhül Muharririn\" unvanını taşıyan, 50 yıldan fazla aktif gazetecilik yapan Burhan Felek\'in anısına konan ödüller 1983 yılında oluşturuldu. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için 70 yaşından gün alan adayların 50 yılı aşkın süreyle basına hizmet vermiş ve bu hizmetlerini sürdürüyor olmaları şartı aranıyor.

BURHAN FELEK KİMDİR?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul\'da doğdu ve Hukuk Mektebi\'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim\'in Donanma Dergisi\'nde başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü\'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi\'nin \"Don Camillo\" dizisini Türkçe\'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi\'nin Onursal Hukuk Doktorluğunu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949-1952 ve 1959-1982 yılları arasında 2 kez üstlendi.

BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLÜ\'NÜ KAZANAN GAZETECİLERİN KISA ÖZ GEÇMİŞİ

Ahmet Örs: 1942 yılında İstanbul\'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı mezunu. Mesleğe 1967 yılında Yeni İstanbul gazetesinde başladı. ABC dergisi, May Yayınları, Saklambaç, Günaydın, Hürriyet gazeteleri ve dergi grubu ile Sabah gazetesinde çalıştı. Amanca ve İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuğu var. SBK taşıyor.

Ertuğ Karakullukçu: 1943 yılında İstanbul\'da doğdu. DTCF Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. Mesleğe 1967 yılında başladı. Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Günaydın gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü Dünya gazetesinde Genel Yayın yönetmenliği yaptı. Almanca biliyor. SBK taşıyor.

İzzet Öz: 1947 yılında Ankara\'da doğdu. İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1967 yılında TRT Ankara Radyosu\'nda başladı. Hürriyet gazetesi ile Karacan Yayınları Number One TV\'de Genel müdür olarak çalıştı. İngilizce biliyor. Evli. SBK taşıyor.

Melih Aşık: 1942 yılında Ankara\'da doğdu. Anadolu Üniversitesi SBF mezunu. Mesleğe 1966 yılında TRT Haber Merkezinde başladı. Yenigün, Ayrıntılı Haber, Günaydın, Güneş ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Fransızca ve İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuğu var. TGC önceki Yönetim ve Onur Kurulu üyelerinden. SBK taşıyor.

Nurzen Amuran: 1947 yılında Tekirdağ\'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Mesleğe 1966 yılında TRT\'de Programcı olarak başladı. TRT Genel Müdür Müşavirliği\'nden emekli oldu. Mesleki ödülleri var. İngilizce İtalyanca ve Çince biliyor. SBK sahibi.

Orhan Atasoy: 1939 yılında İstanbul\'da doğdu. Robert Kolej ile Leeds Üniversitesi mezunu. Mesleğe 1967 yılında Yeni İstanbul Gazetesinde muhabir olarak başladı. THA, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. Kongre Dergisinin kurucusu. İngilizce biliyor. Okşan Atasoy ile evli. SBK taşıyor.

Ömer Kırkpınar: 1945 yılında İstanbul\'da doğdu. Işık Mimarlık, Mühendislik Yüksekokulu\'nda eğitim gördü. Mesleğe 1967 yılında Sabah gazetesinde başladı. Hakikat Tercüman, Hergün, Türkiye, Güneş, Söz, Star TV, HBB, Kent TV, TGRT, 9. Kanal\'da görev yaptı. Mesleki ödülleri bulunuyor. Evli. SBK sahibi. TSYD üyesi.

Sezi Ergun Anar: 1943 yılında Isparta\'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Mesleğe 1967 yılında TRT Ankara Radyosunda Prodüktör olarak başladı. Bu kurumdan emekli oldu. TGC Radyo Programcılığı ve Sedat Simavi Radyo-TV Ödülleri sahibi. Evli ve bir çocuğu var. SBK taşıyor.

Tevfik Yener: 1938 yılında İstanbul\'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Mesleğe 1966 yılında Haber Gazetesinde muhabir olarak başladı. Yeni İstanbul ve ABC gazetelerinde çalıştı. Günaydın gazetesinde Yazı İşlerini yönetti. Tan ve Takvim gazetesinde Yayın Yönetmenliği yaptı. \'Birinci ve İkinci Dünya Harbi Tarihi\' adlı kitabı yayınlandı. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli bir çocuğu var. SBK taşıyor. TSYD üyesi.

Zeynep Oral: 1946 yılında İstanbul\'da doğdu. Paris Yüksek Gazetecilik mezunu. Mesleğe 1966 yılında Yeni Gazetede başladı. Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde görev yaptı. \'Kadın Olmak\' ve \'Kara Sevda\' adlı kitapları yayınlandı. \"Uzakdoğu\'m\" adlı kitabıyla TUYED Gezi Edebiyat Ödülü aldı. Fransızca ve İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuğu var. SBK taşıyor.



