TGC Başkanı Olcayto: Gazeteci Faruk Eren özgür bırakılmalıdır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Cumartesi Anneleri'nin 700. eyleminde aralarında DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren’in de bulunduğu 27 kişinin gözaltına alınmasının Türkiye’de demokrasinin varlığı açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Olcayto’nun açıklaması şöyle:

“Bu sabah Galatasaray’da kaybedilen yakınları İçin toplanan Cumartesi Anneleri’ne İçişleri Bakanlığı’nın emri üzerine polis baskın yapmış ve aralarında DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren’in de olduğu 27 kişiyi gözaltına almıştır.

700 haftadan bu yana Galatasaray’da yakınlarını bulma umuduyla toplanan yurttaşlara reva görülen bu muameleye kınıyorum. Uzun yıllar önce gözaltında kaybedilen ağabeyi için bugün Cumartesi Anneleri arasında bulunan Faruk Eren arkadaşımızın öteki gözaltına alınan yurttaşlarla birlikte bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz.

Cezaevlerinde gazeteci ve yazarların bulunmadığı, hak aramanın, kayıpları için ağıt yakmanın yasak olmadığı bir ülke umut ediyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu kaostan kurtulmasının tek yolu da yurttaşlar arasındaki iç barıştır. İktidarın bunu dikkate alacağına inanmak istiyorum.”

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Oturma eylemi için Galatasaray Meydanı'nda buluşan en az 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında Cumartesi İnsanlarından Maside Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hasan Karakoç ve Sebla Arcan, Leman Yurtsever, Gamze Elvan ve Gazeteci Faruk Eren de bulunuyor. Oturma eylemi için Galatasaray Meydanı'na ulaşmak isteyen bir grupsa; polislerce Odakule'de İstiklal Caddesi dışına çıkarıldı.