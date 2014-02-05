TGC Başkanı: Darbe döneminde de gazeteciler soru soramazdı!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya hareketinden önce yaptığı basın toplantısında soru soran gazetecilere yönelik sert sözlerine tepki gösterdi. Olcayto, "Başbakan’ın gazetecilere nedense büyük bir hıncı var. Darbe döneminde de gazeteciler soru soramazdı. Başbakan’ın bu tavrını gözden geçirmesi lazım.” dedi.

'Medyanın yüzde 80'ine egemen ama geri kalanına da tahammülü yok'

Başbakan Erdoğan, dün Almanya’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda gündemle ilgili değerlendirme yapmış, gazetecilerin de sorularını almıştı. Başbakan, kendisine soru soran muhabirlere sert sözlerle karşılık vermişti. Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Başbakan’ın bu davranışına TGC Başkanı Turgay Olcayto, tepki gösterdi. Bunun yeni bir durum olmadığını ifade eden Olcayto, “Gazetecilere tavrı bu. Başbakan’ın gazetecilere nedense büyük bir hıncı var. Aslında şu anda medyanın neredeyse yüzde 80’ine egemen hatta belki daha fazlasına. Ama kalanına da tahammülü yok. Bu tuhaf bir şey. Demokrasi bir tahammül rejimidir. Darbe dönemlerinde Türkiye çok sıkıntı çekti. Darbe döneminde gazeteciler soru soramazdı. Bunların izlerinin kaybolduğunu sanıyorduk ama demek ki kaybolmamış. İnsanların üstünde yaşıyor.” diye konuştu.

'Gazetecilerde bir tür oto sansür oluştu'

Başbakan’ın bu tavrını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Olcayto, şöyle devam etti: “Gazeteciler yalnız Başbakan’a değil iktidar mensuplarına soru sormakta zorlanıyor. Gazeteciler düşüncelerini özgürce ifade etmekten, soru sormaktan çekiniyorlar. Bu bir tür oto sansür. Gidiyorlar, toplantıları izleyip çıkıyorlar. Ne söylenirse onu yazıyorlar. Bunun önüne ancak çağdaş demokrasiyle geçilir. Demokrasi önemli bir kavram lafla olmuyor. Bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi lazım. Türkiye’de uzun süredir bu şekilde kurum ve kurallarıyla demokrasinin varlığından söz etmek mümkün değil.”

Gazeteciler arasında dayanışmanın olmadığına dikkat çeken Olcayto, “Dayanışma olsa kimse müdahale edemez. Bir gazeteci soru sordu diye bazen, diğer gazeteciler neden soru soruyorsun diyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.