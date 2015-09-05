TGC Başkanı: Bir yılda 7.000 gazeteci işsiz kaldı, baskı arttı; ama asıl suçlu biziz, sendikalaşmadık

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, "İktidarın en az 10 yıllık döneminde zaten var olan 12 Eylül uygulamaları giderek artırılmış, basının üzerindeki baskı alabildiğine serbest kalmıştır" dedi. Son bir yılda 7.000 gazetecinin işsiz kaldığını belirten Olcayto, "Sendikaya üye olmadık. Çünkü biz hiçbir zaman iğneyi kendimize batırmadık. Hep çuvaldızı başkalarına batırdık. Ama asıl suçlu bizdik" ifadelerini kullandı.

TGC ve Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye Temsilciliği’nce Bolu, Düzce ve Bartın’dan basın mensuplarının katılımıyla Zonguldak’ta gerçekleştirilen 77’nci Yerel Medya Eğitim Semineri sona erdi. Sertifika töreninde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, gazetecilerin halkın temsilcisi olduğunu ancak Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki gazetecileri bir standarda sokmak istediğini belirten Olcayto, Türkiye’de de iktidarın buna dört elle sarıldığını belirtti. Turgay Olcayto, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok önce başladı bunun hazırlıkları. Bu hazırlığı başlatırken de maalesef yerel basındaki birtakım örgütlenmeleri kullandılar. Önce dediler ki, ‘Gazeteciler ‘oda’ olsun.’ Ya gazetecilik avukatlık mı? Gazetecilik doktorluk mu? Ne demek oda olsun. Yani bu oda yönetimi devlete bağlı olacak ve devletin güdümünde size diyecekler ki ‘Yok arkadaş sen gazetecilik yapamazsın. Çünkü bizim oda koşullarına uymuyorsun.’ Böyle bir şey olabilir mi? Eskilerin bir sözü vardır. Gazeteci doğulur, gazeteci olunmaz. Yani sonradan gazeteci olunmaz. İstediğiniz kadar okul bitirin. Gazetecilik yetenek ister, yürek ister, heyecan ister. Sizde bu koşullar yoksa zaten gazeteci olamazsınız. Gazeteci her yerde gazetecidir.”

'7.000 gazetecinin 1 yıl içinde işsiz kaldığı biliniyor'

Bir ülkede demokrasi kurum ve kurallarıyla işlemiyorsa bütün kurumlarda bir çöküşün kaçınılmaz olduğunu ifade eden Olcayto, “Bizde de böyle bir durum var. İktidarın en az 10 yıllık döneminde zaten var olan 12 Eylül uygulamaları giderek artırılmış, basının üzerindeki baskı alabildiğine serbest kalmıştır. Bu baskı sonucu birçok arkadaşımız cezaevine girmiştir, pek çok arkadaşımız da halen o baskının sonucunda işlerinden edilmişlerdir. Yalnız iktidar baskısı değil, yargı baskısı, iktidara yaranma dileğiyle patronların yaptığı kraldan çok kralcı tasfiyeler. TÜİK verilerine göre 7.000 gazetecinin 1 yıl içinde işsiz kaldığı biliniyor. İşsiz kalan gazeteciler arasında gerçekten halkı aydınlatma bakımından çok değerli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar sosyal medyada kendilerini ifade etmek yolunu bulmaya çalışıyorlar” dedi.

İşsizliğin sektörün en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Olcayto, “Sendikaya üye olmadık. Çünkü biz hiçbir zaman iğneyi kendimize batırmadık. Hep çuvaldızı başkalarına batırdık. Ama asıl suçlu bizdik. Patronlar sendikadan çıkıp, ‘Bakın beni zorluyorlar. Size daha fazla vereceğim’ dediği zaman aralarında ünlü köşe yazarlarının da olduğu arkadaşlarımız tıpış tıpış notere gidip istifa ettiler. O günden beri de sendika kendisini doğrultamadı. Birlik olmalıyız. Sendikalaşmalıyız. Örgütlerimizi birleştirmeliyiz. Gerçek gazetecilerle bir arada olmalıyız. Yalancı gazetecilerle değil; sahte, çıkar peşinde koşan, siyasi çıkarlarla gazeteciliği araçlaştıranlarla birlikte olmamalıyız” diye konuştu.

Olcayto'nun konuşmasının ardından seminere katılan gazetecilere sertifikaları verildi.