TGC: Başbakan’ın eleştirisi ayrımcılık

‘Medyada ayrımcılık’

20 gazeteciye sertifika

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), British Council ve BBC World Service Trust’un işbirliğiyle düzenlenen internet ortamında gazetecilik eğitim programında, dün yeni bir dönem daha başlatıldı. TGC Lokali’ndeki toplantıda konuşan TGC Başkanı Orhan Erinç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın medyaya yönelik eleştirilerine değinerek, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.Erinç, içinde geçilmekte olan sürecin daha çok siyasal yönü ağır basan bir süreç olduğunu dile getirerek, bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da medyaya yönelik eleştirileri olduğunu, ancak bu eleştirilerin aynı zamanda bir ayrımcılığı da gündeme getirdiğini bildirdi.Başbakan Erdoğan’ın, Başbakan’dan daha çok bir siyasi parti lideri gibi konuşmayı tercih ettiğini savunan Erinç, “Hoşlanmadığı gazetecileri, televizyonları, köşe yazarlarını zaman zaman suçluyor. Tabii bunun yanlış olduğunu yönetim kurulumuz pek çok kez açıkladı ama anlaşılıyor ki siyaset ülkemizde ne yazık ki böyle yapılıyor” dedi.Erinç, Başbakan Erdoğan’a teşekkür etmek de gerektiğini belirterek, çünkü Türkiye’de onca sorun yaşanırken medyayla ilgili olarak değerlendirme yapmasının, medyanın önemini yansıttığını vurguladı.British Council Toplum Projeleri Müdürü Özlem Demirel de, projenin 2006 yılında ulusal ortak olarak ilk kez bir sivil toplum kuruluşunun, TGC’nin katılımıyla gelişen ve değişen bir proje olduğunu söyledi. Program kapsamında eğitimlerini tamamlayan 20 gazeteciye, sertifika verilecek.