TGC, 4 Şubat’ta Kırca için toplanıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Senatosu, emekli Albay Abdülkerim Kırca hakkında çıkan haberlere ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'nın başvurusunu ele almak üzere toplanacak.



TGC'den yapılan yazılı açıklamada, Cemiyet Yönetim Kurulunun, Basın Senatosunu 4 Şubat çarşamba günü toplantıya çağırdığı belirtildi.



Açıklamada, tarihi, TGC tüzüğündeki kurallar dikkate alınarak belirlenen toplantıda, "Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi" kapsamında genel bir değerlendirme yapılacağı ifade edilerek, daha sonra Basın Senatosu'na yapılan iki başvurunun bildirge kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.



Bu arada, AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, değerlendirmeye alınacak başvurulardan birinin, Ankara'da vefat eden emekli Albay Abdülkerim Kırca hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak "Meslek ilkelerine aykırı yayın yapıldığı" gerekçesiyle Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan girişim olduğu öğrenildi.

