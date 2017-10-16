TGB'liler İstiklal Yürüyüşü için biraraya geldi

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) Muğla İl Örgütü, çalışmalarına başladığı İstiklal Yürüyüşü\'nün planlama ve örgütlenmesine düzenlediği toplantıyla devam etti. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen\'in de katıldığı toplantıda İstiklal Yürüyüşü\'ne 26 Ekim\'de Samsun\'dan başlanacağı bildirildi.

TGB Muğla İl Teşkilatı tarafından, dün bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıya, TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, TGB Muğla İl Başkanı Doğan Özkan, TGB Muğla İl Sekreteri Naci Önenköprülü, TGB Muğla İl Saymanı Serap Sayın, Türkiye Lisesiler Birliği (TLB) Muğla İl Sorumlusu Berkay Gözel ile yaklaşık 200 TGB ve TLB üyesi katıldı. \'İstiklal Yolunda Savaşan Türkiye\', \'29 Ekim\'de Atatürk Gençliği İstiklal Yolunda\', \'Milli Eğitim Milli Müfredat\', \'İstemez Amerika\'dan Vize İstiklalimiz Yeter Bize\' pankartlarının asıldığı salonda konuşmacıların sözü sık sık \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Atatürk gençliği göreve\' sloganları ile kesildi.

\'VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE İSTİKBALİ İÇİN YÜRÜYECEĞİZ\'

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, buradaki konuşmasında, vatan bütünlüğümüz ve istikbalimiz için 26-29 Ekim tarihleri arasında \'İstiklal Yürüyüşü\' yapacaklarını söyledi. Dikmen, \"En büyük dayanağımız Türk ordusu. Ordumuz, Türkiye\'yi bölme girişimlerine karşı İdlib\'de kahramanca savaşıyor. Türk milleti, ordumuzun mücadeleleri sayesinde baş düşmanı görüyor ve gardını alıyor. Türk gençliği olarak biz de ülkemizin sorunlarını görüyor ve çözümünü haykırıyoruz. Ordumuz İdlib\'de, Türk gençliği İstiklal yolunda vatanını savunuyor\" dedi.

81 İLDEN 162 TEMSİLCİ KATILACAK

İstiklal Yürüyüşü\'nün 81 ilden 2\'şer temsilci ile 26 Ekim\'de Samsun\'dan başlayacağını belirten Dikmen, \"Tarihi kongrelerin gerçekleştirildiği Amasya, Erzurum ve Sivas şehirlerinde yürüyüşler ve basın açıklamaları gerçekleştirdikten sonra, 29 Ekim günü Ankara\'ya ulaşıp, Birinci Meclis önünde Türk milleti ile buluşup, hep birlikte Anıtkabir\'e, Ata\'mıza gideceğiz. Tüm yurttaşlarımızı ve vatansever kurumlarımızı, İstiklal Savaşı ruhuyla, 29 Ekim günü saat 13.00\'te Birinci Meclis önüne davet ediyoruz\" diye konuştu.

Dikmen, konuşmasının devamında, ABD\'nin piyon olarak kullandığı terör örgütleri aracılığıyla, \'Kukla Kürdistan\' kurma girişimleriyle, Türkiye\'nin toprak bütünlüğünü ve huzurunu alenen tehdit ettiğini söyledi. Dikmen, \"Devleti yönetenler ise milletçe topyekûn mücadeleye ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde milli birliği bölecek girişimlerde bulunuyor. Milli eğitimi, gayri milli hale getirecek müfredat değişikliklerine girişiyor. Kamuoyunu, \'müftüler nikah kıyacak\' tartışmalarına sürükleyerek Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyor. Ülkemiz ateş çemberinin içindeyken siyasi iktidar, gereken olgunluğu ve yönetme kabiliyetini gösteremiyor. Türk gençliğinin temsilcileri olarak, ülkemizi içinde bulunduğu ateş çemberinden çıkartacak çözümleri biliyoruz. Türkiye ancak \'Ya istiklal ya ölüm\' parolasına sahip olanlar ile mevcut sorunlarını aşabilir. Türk ordusu cephedeyken, cephe gerisinde birleşen bir millet gerekir. Hükümeti açıkça uyarıyoruz; milleti bölen politikalar, savaş koşullarında ihanet ile eşdeğerdedir\" dedi.

Konuşmaları sık sık alkışlar ve sloganlarla kesilen Dikmen \"Türk gençliği işte bu koşullarda, görev ve sorumluluklarının bilincindedir. Önümüzde, daha önceki yıllarda yaptığımız gibi milletimizle birlikte, gayri milli seçenekleri mahkum etme, geçit vermeme görevi durmaktadır\" dedi.

İstiklal Yürüyüşü\'nün planlaması ve örgütlenmesiyle devam eden toplantı 3 saat sürdü.



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