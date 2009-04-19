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TGB’den Ergenekon protestosu

19 Nisan 2009 16:10

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, "Ergenekon" soruşturması kapsamına dahil edilmelerini ve 4 öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etti.

TGB üyesi Adnan Türkan yaptığı basın açıklamasında, "Türk gençliğinin vatanına sahip çıkmasının emperyalistleri korkuttuğunu" belirterek, "Emperyalizme karşı Türk gençliğinin ayağa kalkması, iddianameyi hazırlayan anlayışı rahatsız ediyor" dedi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında kendisi ve üyeleri olan 4 öğrencinin gözaltına alındığını ve yargılama sürecinin devam ettiğini söyleyen Türkan, "İddianamede yer alan gerekçelerin hukuki dayanağının bulunmadığını" öne sürdü.

"TGB'nin hiç bir kişi ve kurumdan emir almadığını" kaydeden Türkan, "Atatürk'ün yolunda yürürken çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ettiklerini, bunun da TGB'nin terör örgütü üyesi olduğu anlamına gelmeyeceğini" ifade etti.

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