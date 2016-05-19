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TGB’den 19 Mayıs için “Birinci Vazife Yürüyüşü”

Vatan Partisi'nin gençlik örgütlenmesi, yürüyüşten sonra "Ümidin Şöleni" isimli bir program gerçekleştirecek

19 Mayıs 2016 18:43

Vatan Partisi'nin gençlik örgütlenmesi olan Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, "Birinci Vazife Yürüyüşü" düzenleyerek kutladı.

TGB'liler, Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce kaldığı ve daha sonra müze haline getirilen Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki "Atatürk Evi (Müzesi)" önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve TGB flamaları bulunan kalabalık burada uzun süre, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Türkiye laiktir, laik kalacak", "Mehmetçik yenilmez, Türkiye bölünmez", "Hepimiz Mehmediz, PKK'ya yeteriz", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Ya İstiklal ya ölüm" sloganları attı.

TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz'in burada yaptığı konuşmanın ardından grup, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Vali Konağı Caddesi ve Nişantaşı'ndan geçen TGB'li grup, Beşiktaş'ta bulunan Küçük Çiftlik Parkı'na geçti. Grup burada "Ümidin Şöleni" isimli bir program gerçekleştirecek.

 

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TGBbirinci vazife yürüyüşü19 mayıs

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