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TGB üyeleri İncirlik Üssü'ne girerek ABD askerinin başına çuval geçirmeye çalıştı

TGB Adana İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ve beraberindeki grup gözaltına alındı

17 Nisan 2016 00:47

ABD askerlerinin başına çuval geçirmeleriyle tanınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İncirlik Üssü'nde eylem yaptı. Adana TGB İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu  ABD askerinin başına yanında getirdiği çuvalı geçirmeye çalıştı. Çuvalı askerin başına geçiremeyen Akarsu ile ABD askeri arasında arbede yaşandı. 

Üsse giren TGB Adana üyeleri gözaltına alındı. İncirlik Üssü’ne giren TGB Adana İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu üniformalı ABD askerine şu sözleri söyledi:

‘‘2003 yılında askerimizin başına çuval geçirdiniz. Bunun ve ülkemizdeki terör olaylarının sorumlusu sizsiniz. Bombalar patlıyor her gün, şehit haberlerimiz geliyor. Bunun sorumlusu sizsiniz. Siz üssünüzden dışarı çıkamıyorsunuz ancak biz sizin çıkamadığınız hapishanenize kadar giriyoruz ve bu çuvalı başınıza geçiriyoruz.‘’ 

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