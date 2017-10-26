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TGB, Samsun'dan ilk adımı attı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) tarafından düzenlenen '29 Ekim İstiklal Yürüyüşü'nün ilk adımı, Samsun’dan atıldı

26 Ekim 2017 17:13

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) tarafından düzenlenen \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün ilk adımı, Samsun’dan atıldı. Yürütüş ve basın açıklamasının ardından üyeler Amasya\'ya hareket etti. 
TGB, İstiklal Mücadelesinin başladığı 4 ili kapsayan \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\' için ilk olarak Samsun\'un İlkadım İlçesi\'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı\'nda toplandı. Ellerinde pankartlar ve slogan atan TGB\'li üyeler daha sonra İstiklal Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı\'nda üyeler adına basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, \"Türk Gençliği olarak vazifeye atılıyoruz. Kuva-yi Milliye ruhuyla istiklal yürüyüşümüzün ilk adımını Samsun’dan atıyoruz. İlk adımın ardından, Türkiye Cumhuriyeti’ni bağımsızlığa götüren topraklara gideceğiz. Amasya, Erzurum, ve Sivas\'ın ardından Türkiye’yi kurtaran tarihi günleri arkamıza alarak başkente varacağız. Bütün milletimizi 29 Ekim günü saat 13.00’de 1\'inci Meclis önüne davet ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'üncü Yıl Dönümünü coşku ile kutlayacağız\" dedi. 
Grup, basın açıklamasının ardından otobüs ile Amasya’ya doğru yola çıktı.

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