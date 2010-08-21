TFF'ye yeni düzenlemeler geldi

T24

Akşam gazetesinin haberine göre, Temsilciler Kurulu'nun ıslak imza zorunluluğunun arkasında sanal ortamda raporların 'değiştirilme' tehlikesinin yattığı belirtildi. Ayrıca yine raporların değiştirilmesi ya da başka kişiler tarafından TFF'ye 'sahtelerinin' gönderilmesinin engellenmesi için bu yola gidildiği bildirildi. Daha önce Galatasaray Başkanı Adnan Polat, raporların değiştirildiğini düzenlediği bir basın toplantısında iddia etmişti.Özellikle derbi maçlar (Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş) sonrası temsilci raporları kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden oluyordu.



Bir çok yenilik içeriyor



Kurul tarafından TFF resmi internet sitesinde de yer alan ve 'Temsilcinin el kitabı' adını taşıyan bölüm, birçok yenilik içeriyor. Seminer öncesi yapılan değişiklikler mavi, seminer sonrası yapılan değişikliklerin ise kırmızı ile gösterildiği el kitapçığında, hakem ve maçla ilgili konuşma yasağı, dikkat çekiyor.





Temsilciler, görev yaptıkları maçın yorumunu ya da hakem kararlarını sorgulamayı hiç kimseyle yapamayacak ve demeç vermeyecek. Maçlara giderken, yalnız seyahat edecek, kuruma yakışır yerlerde konaklayacak. Olay esnasında Temsilci, hakemlerin tavırlarını, bulunduğu yeri, karar ve uygulamalarını da raporlarında belirtecek. Böylece, hakemlere oto-kontrol getirilmiş olacak.



Siyasi anons yasak



Temsilciler, stadyumlardaki anons sisteminden de sorumlu olacak. Bu anons sisteminin siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılmasını engelleyecek. Kurala uymayan kulüpler, rapor edilecek. Protokol tribünü başta olmak üzere, tüm tribünlerde röportaj yapılması da yasaklandı. Yayıncı kuruluş ya da haber amaçlı görüntü alanlar, ancak belirlenen röportaj alanlarını kullanacak.





Disiplin kurulları tarafından ceza alanlara da röportaj yasağı geldi. Yönetici, teknik adam ve futbolcu, eğer ceza almış veya tedbir konulmuşsa, flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamayacak, açıklama yapamayacak.