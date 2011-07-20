-TFF'YE VERİLECEK BELGELER ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) -20.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) verilmesi planlanan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çoğaltılan belgeler, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait bir araçla adliyeye getirilen belgelerin, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından incelenmesinin ve tasnif edilmesinin ardından, uygun görülenlerin, TFF'ye teslim edileceği kaydedildi. Savcı Karaali'nin incelemesinin tamamlanması halinde, belgelerin, bugün teslim edilebileceği öğrenildi.