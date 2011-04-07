-TFF'YE KAYYUM TALEBİ ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Temmuz 2010'daki Mali Genel Kurulunun iptali talebiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin avukatı Yusuf Murat Söylemez ile TFF'nin avukatları Ergin Akçay, Oktay Selçuk ve Petek Akyüz Arslan katıldı. TFF avukatlarından Arslan duruşmada söz alarak, bilirkişilerin hazırladığı ve dava konusu mali genel kurulun ''iptal yaptırımına tabi olduğu'' ve ''temsil yetkisi ve delegelik sıfatı taşımayan kişilerle toplanan genel kurulun karar alma yetkisi olmadığından, alınan kararların da iptali gerekeceği'' görüşlerini içeren raporun kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi. Bilirkişinin tarafsızlığından şüphe duyduklarını ifade eden Arslan, bu sebeple raporun ''münasebetsiz evrak'' olarak değerlendirilerek, dosyadan çıkarılmasını istedi. Dava kapsamında alınan 2 bilirkişi raporu arasında büyük çelişki olduğunu kaydeden Arslan, İstanbul Üniversitesinde görev yapan dernekler hukuku alanındaki bir profesörden yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti. -DERNEK AVUKATININ KAYYUM İSTEĞİ- Derneğin avukatı Söylemez ise dosyaya sunduğu dilekçede, bilirkişi raporunun yasal mevzuata, tüzüğe ve talimatlara uygun düzenlendiğini ifade ederek, ''usulüne uygun toplanmayan mali genel kurul sonrasında TFF tarafından mali harcamalar yapıldığını ve bunun telafisi imkansız mağduriyetlere sebebiyet verdiğini'' öne sürdü. Söylemez, bu sebeple, yargılama sonucunda kesinleşme kararı alınana kadar, tedbiren TFF'ye kayyum atanmasını ve bundan sonraki işlemlerin kayyumla yapılmasını talep etti. Söylemez, TFF avukatlarının bilirkişi raporunun kendilerine ulaşmadığını söylediklerini, buna karşın dosyaya sundukları dilekçede bilirkişi raporunun esasına da girdiklerini ifade etti. -YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK- Hakim, ara kararda, bilirkişi raporunun ''münasebetsiz evrak'' sayılarak dosyadan çıkarılması talebini reddetti. Bilirkişiler ile ilgili itirazların hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verilirken, TFF avukatlarına, kayyum talebi konusunda cevap vermeleri için süre verdi ve kayyum talebinin, bu cevabın ardından değerlendirileceğini açıkladı. Bilirkişi raporları arasındaki çelişki nedeniyle medeni hukuk alanında çalışan 3 bilirkişi görevlendirilmesi için Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne müzekkere yazılmasını kararlaştıran hakim, TFF avukatlarının bilirkişi raporunundan haberdar olduklarının anlaşıldığını, bu sebeple raporun yeniden tebliğe çıkmayacağını, dosyadan da evrak alma hakları bulunduğunu tutanağa geçirdi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.