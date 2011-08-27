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Spor

TFF: ''UEFA'dan müfettiş talebimiz Olmadı" İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2011 19:46

-TFF: ''UEFA'dan müfettiş talebimiz Olmadı" İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA'dan müfettiş talebinde bulunmadıklarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonunun, UEFA'dan ülkemize disiplin müfettişi gönderilmesini talep ettiği iddiası tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yöneliktir. 22 Ağustos'ta Türkiye'ye gelen UEFA temsilcisi, tamamen UEFA'nın inisiyatifiyle gelmiş ve tüm görüşmelerini bu çerçevede gerçekleştirmiştir. TFF olarak bu konudaki iddia sahiplerini, iddialarını ispat etmeye davet ediyoruz'' ifadesine yer verildi.

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