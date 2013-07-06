TFF'nin yabancı sınırlamasına tepki, kulüpler seçim istiyor...

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısında değişiklik yapmadı ve 6+0+4'e devam edileceğini açıkladı. Kulüpler Birliği ise karara tepki gösterdi. Galatasaray sert bir açıklama yayımlarken, Federasyon'da başkanlık seçimine gidilmesi için 119 aleyhte oy verilmesi gerekiyor. Kulüpler Birliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav ise120 oyun hazır olduğunu söyledi.

Fenerbahçe dışındaki 17 Süper Lig takımının değişmesini istediği yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili kararı TFF Başkanı Yıldırım Demirören açıkladı.

Demirören, “Değerlendirmelerimizi yaptık ve bunun sonucunda geçen sezon açıkladığımız 6+0+4 kuralının devamına karar verdik. Geçtiğimiz yıl kulüplerimizin sahada oynattıkları yabancı futbolcu ortalaması 4.6'dır... Bunun da dikkate alınmasını istiyoruz. Öte yandan zaten Avrupa'da oynayan kulüplerimiz o maçlarda 10 yabancısını da sahada tutabilecekler” dedi.

Demirören, Galatasaray'ın AB pasaportlu futbolcuların yabancı sayılmaması yönündeki talebinin kabul edilmediğini söyledi.

TFF'nin kararına tepkiler gecikmedi. Başta Galatasaray olmak üzere kamuoyundan kararı eleştiren açıklamalar art arda geldi.

'Kuralı değiştirsek kaos olurdu'

Yabancı kararını değiştirmeleri durumunda, bu karara itiraz eden takımın TFF Tahkim Kurulu'na gitme hakkının bulunduğunu anlatan Demirören, şunları kaydetti:

“Yönetim kurulu olarak alınan kararı açıklamıştık. Bu kararı değiştirirsek bir kulüp Tahkim Kurulu'na itiraz ettiği an, karar değiştirilir ve Türk futbol daha beter bir kaosun içine girerdi.”

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın “Ya bu karar değişecek ya da bu kararı verenler” sözlerini de değerlendiren Demirören, “Ünal Aysal ile görüştüm ve bunu kastetmediğini söyledi. Kendisine elimizden geleni yapacağımızı söyledik, ama bunu söylerken de bu karar değişirse Tahkim Kurulu'na gidileceğini ilettim. Teknik olarak bunu yapma imkânımız yok” şeklinde konuştu.

'2015’te sandığa gelin'

2015'te yapılacak seçime kadar başkanlığa devam edeceğini dile getiren TFF Başkanı Demirören, “Türkiye'de bunlar bitti. Her şeyin bir kuralı vardır. 2015'te herkes sandığa gelir. Ben aday olur muyum, bilmiyorum. Ama aday olanlar seçilir” dedi.

Lig maçlarına gitmemesi yönündeki eleştirilere de yanıt veren Demirören, “Dünyada federasyon başkanlarının her maça gittiklerini ben görmedim. Yabancı konusunda bir karar alırken yaptığımız bir çalışma daha var. Altyapıdan gelecek oyuncular A takım da belli bir süre oynar ve milli takımlara giderse bu takımlara rakamı yüksek teşvikler vereceğiz” ifadelerini de kullandı.

‘Avcı’yı ben getirmedim’

Yıldırım Demirören, yabancı sayısı konusunda düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya destek çıktı. Demirören, “Şunu herkes bilsin; Abdullah Avcı'yı ben getirmedim. Herkes benimle geldiğini söylüyor ancak öyle değil. Ama şunu söyleyebilirim keşke sabır gösterilse de Abdullah Avcı ile yola devam etsek. Şu konunun farkına varmak lazım. İnsanları kaybetmek kolay kazanmak zordur” sözleriyle Avcı'nın arkasında durdu.

‘Aydınlar açıklasın’

TFF Başkanı Yıldırım Demirören:

“Sayın Mehmet Ali Aydınlar, Genel Kurul'a girmeden önce, baş başa konuştuğumuzda bana neler söylediğini bir anlatsın. Bana 'UEFA ne puan silecek, ne küme düşürecek, ne de bir ceza verecek” dedi.

‘Cezalarını çekerler’

Demirören, UEFA'daki şike süreci için şunları söyledi:

“UEFA bizden kararlarımızı değiştirmemizi isterse, farklı tartışmalar yaşanır. Biz kulüpleri değil, Türk futbolunu düşünmeliyiz. UEFA'nın adil olmasını Türkiye olarak beklemek zorundayız. Kulüplerimiz cezaları varsa çekerler ama kararın adil olması konusunda takipçiyiz.”

‘Hâlâ teşekkür bekliyorum’

Demirören, “Ben her zaman, ‘TFF olarak kurullar kararı almıştır ama UEFA'da konu kapanmamıştır, devam ediyor’ dedim. Teşekkür beklentimi de 1 sene önce, ‘Yayıncı kuruluş çekilmiş, Milli Takım dahil, takımların gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Avrupa'da çeyrek final, yarı final oynadık, milli takım finallere gitti, bu da TFF'nin başarısıdır’ diyerek dile getirdim, hâlâ bekliyorum” diye konuştu.

‘Başkaları gibi el öpmedim’

Demirören, UEFA karşısında güçlü olduklarının altını çizerken, federasyon eski başkanı Haluk Ulusoy'a da eleştiri oklarını yöneltti ve “Başkaları gibi el öpmeyiz” dedi. Demirören ayrıca “Sayın Ulusoy benim icazet alacağım biri değil. İcazet alacağım insanlar var ama Ulusoy bunlardan biri değil” ifadesini de kullandı.

Ulusoy: Yıldırım Bey yalancı

Demirören'in sözlerine Haluk Ulusoy sert yanıt verdi. Ulusoy, “Yıldırım bey TFF başkanı olunca güç zehirlenmesi olmuş, yalancı olmuş” diye konuştu. Ulusoy, kendisinin el öpmesine gönderme yapan Demirören'e, “Ben ancak ülkem ve ülkemin bayrağı için el öperim. Onlar ise o koltuklarda oturabilmek için el öperler” dedi.

Yıldırım Demirören’in dünkü basın toplantısında hedef aldığı isimlerden biri olan Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy, sert bir karşılık verdi.

Demirören’e ağır sözler sarf eden Ulusoy, “Yıldırım Demirören insanların gözünün içine baka baka yalan konuşuyor. Seçimin son günü ‘saat 5’e kadar aday çıkmazsa, aday olurum’ dedim. Aynı gün TFF başkanlığı resmi başvurusunu yapmadan beni aradı. Bu konuşmalara Samsunspor’un eski başkanı Kazım Yılmaz da şahittir. Bana, ‘federasyon başkanlığına talibim. Senin icazetini istiyorum’ dedi. Şimdi bunları kabul etmiyor” ifadelerini kullandı. “Ülkem için el öpülmesi gerekiyorsa ben o eli öperim, bundan gocunmam” diyen Ulusoy, sözlerini şöyle tamamladı:

‘Dünyaya rezil olduk’

“Keşke onlar da el öpebilselerdi. Türk Futbolu’nu dünyada ve Türkiye’de bu durumlara düşürmeselerdi. Yıldırım Bey, ‘federasyonumuzun gücü vardır. Geçmişte olduğu gibi el öpmeyiz’ diyor. Ne kadar gücü olduğunu UEFA’da gördük. Dünyaya rezil oluşumuzu da gördük. Bundan daha kötü bir federasyon tarihte olmadı. Allah inşallah ülkenin başına bir daha böyle kötü bir federasyon getirmez. Böyle kötü yönetilen bir federasyon, böylesine dünyaya rezil olan Türk Futbolu tarihte görülmemişti. Onlar bu şekilde oturmaya devam edeceklerse o koltukta otursunlar.”

Aziz Yıldırım’ın istediği oldu

Yabancı sayısı konusunda haftalardır süren tartışmada bir yanda Fenerbahçe, diğer yanda 17 Süper Lig kulübü vardı. F.Bahçe, 6+0+4 kuralında değişiklik yapılmasına karşı çıkarken, diğer 17 kulüp değişiklikten yanaydı. G.Saray ayrıca Avrupa Birliği pasaportu taşıyan futbolcuların, yerli statüsünde oynaması talebinde de bulunmuştu.

F.Bahçe’nin resti geri adım attırdı

Federasyon, talimata göre transfer dönemi başladıktan sonra yabancı kontenjanını değiştiremiyor. Özellikle Fenerbahçe'nin “Tahkim Kurulu'na gideriz” resti kararın değiştirilmemesinde etkili oldu. Söz konusu 8. madde şöyle:

“TFF, her bir kulübün oynatabileceği yabancı uyruklu futbolcu sayısını da birinci transfer ve tescil döneminden önce ilan eder.”

G.Saray, TFF’yi düşürmek için çalışmalara başladı

G.Saray Kulübü yaptığı sert açıklamada, TFF'ye büyük tepki gösterdi.

Galatasaray, yabancı kararının ardından üslupta saygılı ama içerik olarak çok sert ifadeler kullandı. Yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye futbolu uluslararası arenada başarı merdivenlerini hızla tırmanırken içeriden vurulmuştur. Geçtiğimiz yıl takımlarımızın yakaladığı ivme sonrasında bizlere düşen görev bu başarıyı daha da ileriye taşımak iken, TFF yanlışında ısrar ederek takımlarımızı sportif açıdan mahkum durumda bırakmıştır. Alınmış yanlış kararın sürdürülmesinde, ‘Biz zaten AB’ye üye değiliz’ gibi, ‘U20’de başarısız olduk’ gibi gerekçelerin gösterilmiş olması kulüplerimizin geleceğini belirleyecek böylesine önemli bir kararın hiçbir araştırmaya dayanmadan, son derece keyfi olarak alındığının açık kanıtıdır. Galatasaray Spor Kulübü, bu federasyon işbaşına geldiği günden beri en haklı olduğu olaylarda bile negatif yanıt ve tutumlara maruz kalmıştır. Bunların artık tesadüfi olduğunu düşünmek aşırı iyimserlik olur.”

‘Başarılı ve garip zihniyet’

“Kendi seçmeni ve varoluş sebebi olan kulüplerin en gerçekçi taleplerini bile görmezden gelen bir TFF’nin artık ne tarafsızlığından ne de meşruiyetinden bahsedilemeyeceği açıktır. Bizim için artık bu talihsiz dönemin sonrasını beklemek ve bunun için çalışmaktan başka bir alternatif kalmamıştır. Türkiye’yi, Avrupa’nın başarılı futbol ülkeleri seviyesine taşımak yerine her hareketi ile aşağıya çekmeye çalışan ve bunda da maalesef son derece başarılı olan bu garip zihniyetin bir an önce son bulması ve tekrar sağduyulu, tarafsız ve saygın bir futbol yönetimine kavuşulması en içten dileğimizdir.”

İlhan Cavcav: 120 imza hazır

G.Birliği Kulübü ve Kulüpler Birliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, TFF'nin kararını şaşkınlık ve ibretle karşıladığını söyledi. Cavcav, “TFF Yönetimi 'biz istifa etmeyeceğiz' dese de kanun ve yönetmelikler var. Bundan sonra bu kararı değiştirecek federasyonu bulacağız” dedi.

Kararı Fotomaç'a değerlendiren İlhan Cavcav, 120 imzanın hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“17 kulüp hiçe sayıldı. Olağanüstü Genel Kurul için 17 kulüp imzasını verdi. Yeterli imzayı da tamamlayıp, gerekeni yapacağız. Sadece bizim değil, 1. ve 2.lig kulüplerinin de bazı istekleri görmezden gelindi. Onlar da bize imza vereceklerdir. 17 Temmuz'daki Kulüpler Birliği başkanlık seçiminin önemi daha da arttı.”

Seçim için yüzde 40 gerekli

Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurula gidebilmesi için 298 delegenin yüzde 40'ının noter onaylı yazılı başvurusu gerekiyor. İlhan Cavcav, gerekli imza sayısı olan 119'a ulaşmak için hemen çalışmalara başladıklarını bildirdi.