TFF'nin "Türk Milli Takımı'nda oynayacak" dediği Kerem Demirbay, Almanya'yı seçti!

Türkiye Milli Takımı için oynayacağı açıklanan Hoffenheim'ın 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Kerem Demirbay, son anda karar değiştirerek Almanya’yı seçti.

TFF, çarşamba günü Demirbay’ın Türkiye için oynayacağını duyurdu. Birkaç saat sonra Demirbay’ın adını Almanya Futbol Federasyonu paylaştı.

Son dakika açıklaması yapan Kerem Demirbay, “Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almak benim için onurdur. Haberi aldığımda inanamadım. Son bir yılda kendimi geliştirdim, Almanya Milli Takımı’na çağırıldığım için çok gururluyum” diye konuştu.

TFF, Demirbay'ın mektubunu yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kerem Demirbay hakkında yeni bir açıklama yaptı. Demirbay’ın ıslak imzalı mektubunun da paylaşıldığı açıklamada “Daha evvel Türk Milli takımında oynamak istediğini beyan eden, bunun için kendisiyle kurulan tüm diyaloglarda tavrını Türk Milli Takımı'ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” denildi.

TFF'nin sitesinde yapılan açıklama şu şekilde;

Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'la ilgili sitemizden yapılan açıklama ile eş zamanlı olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri basınla paylaşmıştır.

Aşağıda Kerem Demirbay'ın ıslak imzası ile Türk Milli Takımı'nı tercih ettiği belge, yasal sürece sokulmuşken, oyuncu 'son dakika' kararını değiştirdiğini duyurmuştur.

Daha evvel Türk Milli takımında oynamak istediğini beyan eden, bunun için kendisiyle kurulan tüm diyaloglarda tavrını Türk Milli Takımı'ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.