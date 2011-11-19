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TFF'nin binasında arama yapılıyor

Şike soruşturması kapsamında Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında arama yapılıyor. Gözaltılar olduğu bildiriliyor.

19 Kasım 2011 02:00

T24 - Şike soruşturması kapsamında Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında arama yapıldı. TFF Başkanvekili Göksel Gümüşdağ gözaltına alındı.




Şike soruşturmasında iddianamenin çıkması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.


Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında sabah erken saatlerde arama yapıldı. TFF'nin İstinye'deki binasında yapılan arama tamamlandı.


TFF Başkanvekili Göksel Gümüşdağ gözaltına alındı.


Gümüşdağ'ın, Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mahmut Özgener dönemi zamanında iptal edilen sınav soruları başta olmak üzere usulsüz transferler kapsamı altında gözaltına alındığı ileri sürüldü.


Soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu toplam 31 kişi tutuklanmıştı.

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