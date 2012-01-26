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Spor

TFF'nin Ankara'daki toplantısına ilgi büyük ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 14:01

-TFF'nin Ankara'daki toplantısına ilgi büyük ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da başladı. Sheraton Otel'de gerçekleştirilen toplantıya delegeler yoğun ilgi gösterirken, 300 delegeden 240'ı toplantıda hazır bulundu. Yaklaşık 25 dakika gecikmeli başlayan olağanüstü genel kurulda divan başkanlığına Yalçın Karadeniz, başkan vekilliğine ise Hasan Yener oy çokluğu ile seçildi. Toplantıda 300 polis ve 50 özel güvenlik görevlisi yer alırken, 100'ün üzerinde basın mensubu da genel kurulu takip etti. Toplantının yapıldığı otele girişte yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlenirken, delegeler sıkı aramaların ardından salona alındı. Olağanüstü genel kurulu, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür de izledi.

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