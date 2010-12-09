-TFF'DEN TRABZONSPOR'A 9 MİLYON LİRALIK DOPİNG ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın ardından lider durumda bulunan Trabzonspor, şu ana kadar elde ettiği başarılar neticesinde kasasını en çok dolduran kulüp oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplere galibiyet ve beraberlik halinde verdiği performans primleri değerlendirildiğinde, bordo mavililer, ligde en çok kazanan takım olma özelliğini taşıyor. Ligde şu ana kadar oynadığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi, toplam 9 milyon 375 bin TL performans primi elde etti. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en çok kazanan kulüpler sıralamasında ikinciliği ise Bursaspor aldı. Ligde ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlı takım, oynadığı 15 maçta, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 8 milyon 250 bin TL kazandı. Puan cetvelinde ''üç büyükler'' arasında en üst sırada yer alan Fenerbahçe, 15. haftası geride kalan ligin en çok kazanan üçüncü takımı oldu. Ligde topladığı 30 puanla 3. sıranın sahibi olan sarı-lacivertliler, 9 galibiyet ve 3 beraberlikle toplam 7 milyon 875 bin TL kazandı. Ligde son sırada bulunan Kasımpaşa ise 2010-2011 sezonunda şu anda en az kazanan takım olma özelliğini taşıyor. Oynadığı 15 karşılaşma sonucunda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi alan İstanbul temsilcisi, sadece 2 milyon 625 bin TL kazanabildi. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımların şu ana kadar kazandığı performans primleri ise şöyle: TAKIMLAR --------------------------------------------------------- Trabzonspor.........................: 9 milyon 375 bin TL Bursaspor...........................: 8 milyon 250 bin TL Fenerbahçe..........................: 7 milyon 875 bin TL Kayserispor.........................: 7 milyon 875 bin TL Beşiktaş............................: 7 milyon 125 bin TL İstanbul Büyükşehir Belediyespor....: 6 milyon TL Medical Park Antalyaspor............: 6 milyon TL Kardemir Karabükspor................: 5 milyon 635 bin TL Gaziantepspor.......................: 5 milyon 625 bin TL Galatasaray.........................: 5 milyon 250 bin TL Ankaragücü..........................: 4 milyon 875 bin TL Eskişehirspor.......................: 4 milyon 875 bin TL Manisaspor..........................: 4 milyon 500 bin TL Konyaspor...........................: 4 milyon 125 bin TL Gençlerbirliği......................: 4 milyon 125 bin TL Sivasspor...........................: 3 milyon 750 bin TL Bucaspor............................: 3 milyon 375 bin TL Kasımpaşa...........................: 2 milyon 625 bin TL (Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda takımlara galibiyet için 750 bin TL, beraberlik için ise 375 bin TL prim veriyor.)