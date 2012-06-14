TFF'den yabancı sınırlamasında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'deki kulüplerin 2013-2014 sezonunda en fazla 10 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabileceklerini, bunların 6'sının müsabaka isim listesinde yer alabileceğini, 2014-2015 sezonunda ise en fazla 8 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabileceklerini, bunların 5'ini müsabakalarda isim listesine yazabileceklerini bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamanın tam metni şöyle;

2012-2013 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

2012-2013 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- FUTBOL MÜSABAKA MEVSİMİ

01 Haziran 2012 ile 15 Haziran 2012 tarihleri arasında dinlenme dönemi uygulamasına,

Müsabaka mevsiminin, 01 Temmuz 2012 ile 31 Mayıs 2013 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

UEFA kulüplerarası müsabakalara katılacak kulüplerimizin bu hükmün dışında tutulmasına,

2-TRANSFER VE TESCİL DÖNEMLERİ

2012-2013 Futbol Sezonunda 1.Transfer ve Tescil döneminin 14 Haziran 2012 tarihinde başlayıp 05 Eylül 2012 tarihinde ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 05 Ocak 2013 tarihinde başlayıp 01 Şubat 2013 tarihinde sona ermesine,

3-YETİŞTİRME TAZMİNATI HESAPLAMA KRİTERLERİ

Yetiştirme tazminatının hesaplanmasına ilişkin olarak kulüplerin dört ayrı kategoriye ayrılmasına ve kategorilere göre sezonluk miktarının aşağıdaki şekilde tespitine,

Kategori Kulüpler

Yetiştirme Tazminatı Miktarları

2012-2013

Birinci Kategori Spor Toto Süper Lig Kulüpleri 100.000 TL

İkinci Kategori Bank Asya 1.Lig Kulüpleri 50.000 TL

Üçüncü Kategori Spor Toto 2.Lig Kulüpleri 20.000 TL

Dördüncü Kategori Spor Toto 3.Lig Kulüpleri ve Amatör Liglerde Yer Alan Kulüpler 10.000 TL

4-SPOR TOTO SÜPER LİG YABANCI UYRUKLU FUTBOLCU UYGULAMASI

2012-2013 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Liginde bulunan kulüplerin transfer ve tescil dönemleri içerisinde olmak kaydı ile istedikleri sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilmelerine, ancak sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile 8 yabancı uyruklu futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabilmesine,

2013-2014 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Liginde bulunan kulüplerin transfer ve tescil dönemleri içerisinde olmak kaydı ile en fazla 10 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilmelerine ve 6 yabancı uyruklu futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabilmesine,

2014-2015 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Liginde bulunan kulüplerin transfer ve tescil dönemleri içerisinde olmak kaydı ile en fazla 8 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilmelerine ve 5 yabancı uyruklu futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabilmesine,

Uluslararası transferlerde FIFA Kurallarının uygulanmasına,

Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcuların, vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren ancak beş yıl sonra Türk sıfatı ile oynayabilmelerine, sezonun bir yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanların, o yarının başındaki transfer ve tescil döneminin başından itibaren Türk statüsünde sayılmasına,

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 42. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Türk vatandaşlığını kazananların, Türk vatandaşlığını kazanma tarihinden itibaren Türk sıfatı ile oynayabilmelerine,

5-ALT YAPI FONU UYGULAMASI

Yabancı uyruklu futbolcu transfer eden veya geçici olarak sözleşme imzalayan kulüplerden aşağıda gösterilen miktarlarda alt yapı fonu alınmasına,

Yabancı Oyuncu Sayısı

Altyapı Fonu Bedeli

2012-2013

Birinci Yabancı Uyruklu Futbolcu Bedelsiz

İkinci Yabancı Uyruklu Futbolcu Bedelsiz

Üçüncü Yabancı Uyruklu Futbolcu Bedelsiz

Dördüncü Yabancı Uyruklu Futbolcu Bedelsiz

Beşinci Yabancı Uyruklu Futbolcu 65.000 TL

Altıncı Yabancı Uyruklu Futbolcu 80.000 TL

Yedinci Yabancı Uyruklu Futbolcu 85.000 TL

Sekizinci Yabancı Uyruklu Futbolcu 90.000 TL

Dokuzuncu Yabancı Uyruklu Futbolcu 90.000 TL

Onuncu Yabancı Uyruklu Futbolcu 90.000 TL

Onbirinci ve sonraki her bir Yabancı

Uyruklu Futbolcu 250.000 TL

Yabancı uyruklu kaleci ile sözleşme yenileyen, transfer veya geçici transfer eden kulüplerin, sıralamaya bakılmaksızın 100.000 TL altyapı fon bedelini Federasyon hesabına yatırmalarına,

Kendi kulübü ile sözleşmesi devam eden veya sözleşme yenileyen yabancı uyruklu futbolculardan altyapı fonu alınmamasına,

6- BANK ASYA 1. LİG YABANCI UYRUKLU FUTBOLCU UYGULAMASI :

Bank Asya 1. Lig takımlarının 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilmelerine ve bir önceki sezon sonunda Spor Toto Süper Liginden düşen takımların yabancı uyruklu futbolcu kontenjanını boşaltmaları halinde bu hakkı kullanabilmelerine,

Ayrıca bir üst paragrafta belirtilen üç yabancı futbolcuya ilaveten Bank Asya 1. Lig takımlarının Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 2 futbolcu ile Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı hükümlerine uygun sözleşme imzalayabilmelerine,

Bank Asya 1. Lig müsabakalarında, 18 kişilik müsabaka isim listesine 2 tanesi Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan vatandaşı olmak şartıyla en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılmasına ve oynatılmasına,

Bank Asya Birinci Liginde sözleşme imzalayan yabancı uyruklu futbolculardan alt yapı fonu alınmamasına,

Kulübün sezon sonunda Spor Toto Süper Lige yükselmesi halinde, sözleşmesi devam eden yabancı uyruklu futbolcuların, kulübün yabancı uyruklu futbolcu kontenjanında sayılmasına, kulübün Spor Toto 2. Ligine düşmesi halinde, sözleşmesi devam eden yabancı uyruklu futbolcuların müsabakalarda oynatılmamasına,

Spor Toto 2.Lig ve Spor Toto 3.Liginde yabancı uyruklu futbolcu oynatılmamasına,

7- YABANCI UYRUKLU AMATÖR FUTBOLCULAR :

Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1.Lig, Spor Toto 2.Lig ve Spor Toto 3.Ligi'nde takımları bulunan kulüplerde statü ve talimatlarda belirtilen istisnalar dışında yabancı uyruklu amatör futbolcu oynatılmamasına,

8- SPOR TOTO SÜPER LİG OYUNCULARIN UYGUNLUĞU :

2012-2013 Futbol Sezonunda; Spor Toto Süper Ligine dâhil kulüplerin resmi müsabakalarında, müsabakanın oynanacağı tarihte kulübe tescil tarihi üzerinden kesintili veya kesintisiz en az bir yıl süre geçmiş, 01.01.1990 ve daha sonra doğmuş (1) bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı profesyonel futbolcuyu 18 kişilik müsabaka isim listesinde bulundurmalarına,

9- TFF 3. LİG OYUNCU UYGUNLUĞU :

2012-2013 sezonundan itibaren Spor Toto 3.Ligi kulüpleri ancak 01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular ile sözleşme imzalayabilirler ve müsabakalarda bu futbolcuları oynatabilirler.

Spor Toto 3.Ligi kulüpleri ayrıca 31.12.1987 ile 31.12.1982 tarihleri arasında doğmuş en fazla 6 futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler. Geçmiş sezonlardan sözleşmesi devam eden 31.12.1987 ile 31.12.1982 tarihleri arasında doğmuş olan futbolcular bu kontenjan dâhilinde kabul edilir.

Kulüpler, müsabakalarda söz konusu 6 futbolcunun tamamını 18 kişilik müsabaka isim listesine yazabilirler. Ancak kulüpler müsabakalarda bu madde kapsamındaki 6 futbolcudan en fazla 4 tanesini aynı anda oynatabilirler.

10-PROFESYONEL FUTBOLCU ÖZEL SİGORTALARI

Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1.Lig, Spor Toto 2.Lig ve Spor Toto 3.Ligine dâhil kulüplerin, profesyonel futbolcularını yurt içinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, maç ile antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıt vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı en az aşağıda gösterilen sigorta teminat miktarları üzerinden Federasyonca belirlenecek özel sigorta şirketine sigorta ettirmelerine,

Sigorta Kapsamı Miktar

Ölüm Halinde 100.000 TL

Daimi Maluliyet Halinde 100.000 TL

Hastalık ve Tedavi Masrafları 10.000 TL

11-İŞLEM GİDERİ

Kulüplerin imzaladıkları sözleşmelerin tescil edilebilmesi ve sözleşmesi devam eden futbolcuların lisansını yeni sezonda vize edebilmesi için "işlem gideri" adı altında tek bir ücret alınmasına,

Kulüpler

İşlem Gideri

Spor Toto Süper Lig Kulüpleri 120 TL

Bank Asya 1.Lig Kulüpleri 65 TL

Spor Toto 2.Lig Kulüpleri 55 TL

Spor Toto 3.Lig Kulüpleri 15 TL

Bu ücretlerin yatırıldığı belgelendirilmeyen futbolcuların vize ve tescil işlemlerinin yapılmamasına,

12-EMEKLİLİK HAKKI KAZANMA ÖDENTİSİ (EHKÖ)

Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan profesyonel futbolcuların her birinin, bir defaya mahsus olmak üzere transfer ve vize işlemlerinde;

Kulüpler

Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi

Spor Toto Süper Lig Kulüpleri 1500 TL

Bank Asya 1.Lig Kulüpleri 1000 TL

Spor Toto 2.Lig Kulüpleri 600 TL

Spor Toto 3.Lig Kulüpleri 300 TL

Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi adı altında Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı banka hesaplarına futbolcular adına kulüpler tarafından yatırılmasına, kulüplerin ödedikleri Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi'ni futbolcuların ilk transfer ödemelerine ilişkin hak edişinden mahsup edebilmelerine,

Bu paraların yatırıldığı belgelendirilemeyen futbolcuların vize ve tescil işlemlerinin yapılmamasına,

13-REFERANS BEDELLERİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan profesyonel futbolcuların her birinin bir defaya mahsus olmak üzere transfer ve vize işlemlerinde referans bedeli olarak aşağıdaki ücretlerin alınmasına;

Kulüpler

Referans Bedeli

Spor Toto Süper Lig Kulüpleri 35 TL

Bank Asya 1.Lig Kulüpleri 20 TL

Spor Toto 2.Lig Kulüpleri 15 TL

Spor Toto 3.Lig Kulüpleri 10 TL

14- KULÜP TESCİL VE AİDAT ÜCRETLERİ

Bir üst lige terfi eden kulüplerden alınacak tescil ücretleri ile kulüplerin her yıl ödemekle yükümlü olduğu aidatların

Kulüpler

Tescil Ücreti

Aidat

Spor Toto Süper Lig Kulüpleri 550 TL 275 TL

Bank Asya 1.Lig Kulüpleri 275 TL 110 TL

Spor Toto 2.Lig Kulüpleri 110 TL 55 TL

Spor Toto 3.Lig Kulüpleri 55 TL 30 TL

olarak tespitine,

Yukarıda belirtilen ücretleri Federasyonun ilgili hesabına yatırmayan kulüplerin tescil ve vize işlemlerinin yapılmamasına,

15-TEKNİK ADAMLARIN VİZE CÜZDANI, VİZE VE REFERANS BEDELLERİ

Lisanslar Vize Cüzdanı ve Vize Uygulamaları

Ücret

TFF Teknik Direktör UEFA Pro Lisans Vize Cüzdanı 130 TL

TFF A Lisans UEFA A Lisans Vize Cüzdanı 100 TL

TFF B Lisans UEFA B Lisans Vize Cüzdanı 65 TL

TFF Amatör Çalıştırıcı TFF C Lisans Vize Cüzdanı 45 TL

TFF Teknik Direktör UEFA Pro Lisans Vize Uygulaması 130 TL

TFF A Lisans UEFA A Lisans Vize Uygulaması 100 TL

TFF B Lisans UEFA B Lisans Vize Uygulaması 65 TL

TFF Amatör Çalıştırıcı TFF C Lisans Vize Uygulaması 45 TL

Masör Vize Cüzdanları 45 TL

UEFA D ve UEFA E Çalışma alanları yok

Referans Ücreti Referanssız Referanslı Dernek Ücreti

Spor Toto Süper Lig Teknik Sorumlusu 19.800 TL 6.600 TL 6.600 TL

Spor Toto Süper Lig Teknik Antrenörü 6.600 TL 2.200 TL 2.200 TL

Yabancı Uyruklu Teknik Adamlar için vize referans ücreti Kategorilerindeki rakamların 5 ( Beş ) kat'ıdır.

Spor Toto Süper Lig Kaleci Antrenörü 4.050 TL 1.350 TL 1.350 TL

Spor Toto Süper Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 2.100 TL 700 TL 700 TL

Bank Asya 1.Lig Teknik Sorumlusu 8.400 TL 2.800 TL 2.800 TL

Bank Asya 1.Lig Teknik Antrenörü 2.850 TL 950 TL 950 TL

Bank Asya 1.Lig Kaleci Antrenörü 2.025 TL 675 TL 675 TL

Bank Asya 1.Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 900 TL 300 TL 300 TL

Spor Toto 2.Lig Teknik Sorumlusu 4.350 TL 1.450 TL 1.450 TL

Spor Toto 2.Lig Teknik Antrenörü 1.500 TL 500 TL 500 TL

Spor Toto 2.Lig Kaleci Antrenörü 1.200 TL 400 TL 400 TL

Spor Toto 2.Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 810 TL 270 TL 270 TL

Spor Toto 3.Lig Teknik Sorumlusu 2.910 TL 970 TL 970 TL

Spor Toto 3.Lig Teknik Antrenörü 870 TL 290 TL 290 TL

Spor Toto 3.Lig Kaleci Antrenörü 720 TL 240 TL 240 TL

Spor Toto 3.Lig Gençlik Gel. Tk. Sor. 570 TL 190 TL 190 TL

Tüm Gençlik Geliştirme Antrenörleri 525 TL 175 TL 175 TL

Amatör Takım Teknik Adamları 330 TL 110 TL 110 TL

15-FUTBOLCU TEMSİLCİLERİ VİZE ÜCRETİ

Lisans geçerlilik süreleri dolan Futbolcu Temsilcilerinden, lisansın yenilenebilmesi için 1.500 TL vize ücreti alınmasına,